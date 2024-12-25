Скільки діятимуть графіки відключення світла: роз'яснення «Укренерго»

Відключення світла пов'язані з масованою ворожою атакою

Вночі та вранці Росія здійснила чергову, вже тринадцяту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики. Внаслідок пошкоджень – вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначає «Укренерго», наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

«Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після попередніх ворожих ракетно-дронових атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності. А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії залишається», – йдеться в повідомленні.

Так, до кінця доби сьогодні, 25 грудня, діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Стан енергосистеми України після обстрілу фото: «Укренерго»

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакували українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як наголосив президент України Володимир Зеленський, росіяни випустили понад 70 ракет по Україні. Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», – каже він.

Як наголосив Зеленський, за попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

Також через ракетну атаку Російської Федерації по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула людина.

Раніше через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.