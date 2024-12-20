В Україні завершено випробування безпілотників на оптоволокні

Полковник Віталій Добрянський: Вдалося вирішити важливе завдання – подолання ворожих засобів РЕБ при використанні дронів

В Україні успішно завершили етап випробувань лінійки безпілотників з оптоволоконним зв’язком, процес отримання коду НАТО наближається до завершення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Очолює перелік дрон проєкту «Black Widow web 10» – камікадзе на оптоволокні. Цей дрон здатен подолати понад 5 км та принести біля 2 кілограмів корисної ваги. Розробники даного проєкту отримали коди НАТО не лише за цим напрямком, а на цілу лінійку рішень використання БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Коментуючи досягнення управління інноваційної діяльності ЗСУ, начальник управління полковник Віталій Добрянський зазначив, що вдалося вирішити важливе завдання – подолання ворожих засобів РЕБ при використанні дронів.

Це не просто новий зразок озброєння – це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку.

«Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення», – додали у Генштабі.

Нагадаємо, країни, що входять до «коаліції дронів» та «морської коаліції», у рамках формату «Рамштайн» почнуть із січня 2025 року постачати Україні «десятки тисяч» безпілотників різних типів. Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард. Він також зазначив, що британський уряд продовжить працювати з Україною, сприяючи її прогресу на шляху до членства в НАТО. Крім того, Поллард повідомив, що новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн, про який стало відомо 19 грудня, включатиме $233 млн, виділених Міжнародним фондом допомоги України, керованим Великобританією.

До слова, Міністерство оборони спрямувало додатково в бойові бригади на закупівлю дронів 1.89 млрд грн. Про це повідомляє Міноборони. Так, 55% від суми буде спрямовано на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням; 18% від суми – на закупівлю FPV-камікадзе.