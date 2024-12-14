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У Грузії розпочинаються президентські вибори: протестувальники перебувають біля парламенту

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Грузії розпочинаються президентські вибори: протестувальники перебувають біля парламенту
Легітимність цих виборів не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі, опозиційні партії та народ
фото: «Ехо Кавказу»

Вперше нового лідера вперше обере колегія виборців

У Грузії 14 грудня розпочинаються вибори президента країни. Вперше нового лідера вперше обере колегія виборців. Проте у списку лише один кандидат – представник правлячої партії «Грузинська мрія», колишній футболіст та депутат парламенту Міхеїл Кавелашвілі.

Легітимність цих виборів не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі, опозиційні партії та народ.

Як повідомляє «Ехо Кавказу», станом на ранок у Тбілісі біля парламенту збирається колегія виборців, яка проведе вибори президента Грузії з одного кандидата.

Протестувальники вже перебувають біля парламенту, на проспекті Руставелі та на бічних вулицях.

Зазначається, що на площі Свободи поблизу парламенту вже мобілізовано спецназ і додаткові підрозділи силовиків.

«Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з'явилася на території біля парламенту, прямуючи до президентської резиденції», – йдеться у інформації.

«Саломе, Саломе» – скандували учасники акції.

Нагадаємо, у Грузії тривають протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

Згодом стало відомо, що президент України ввів санкції Ради національної безпеки і оборони проти чинної влади Грузії.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

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