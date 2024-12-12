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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Коли чекати натівських миротворців?

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

«Якщо уявити, що домовленості досягнуто, і війська агресора і ЗСУ відходять від лінії фронту щонайменше на 40 км кожна, то на цю смугу довжиною більше 700 км треба завести тисяч 100-120 військових»

Спостерігаємо неабияку активність щодо формування потенційних миротворчих сил для заходу на лінію розділення в Україні. А це означає, що підготовка переговорів щодо припинення бойових дій між Україною і Україною іде повним ходом.

Якщо уявити, що домовленості досягнуто, і війська агресора і ЗСУ відходять від лінії фронту щонайменше на 40 км кожна (щоб неможливо було дістати системами залпового вогню), то на цю смугу довжиною більше 700 км треба завести тисяч 100-120 військових. Обов’язково з важкою зброєю, бронетехнікою та ППО, щоб у недоімперії не було навіть мрій про прорив цієї оборони. Там треба буде побудувати стаціонарні украплення. А ще миротворців треба буде ротувати час від часу.

Тобто, виникає нетривіальна масштабна військово-логістична задача. І до її рішення європейці готуються заздалегідь. При цьому, Україна погоджується з таким підходом і навіть сама закликає миротворців.

До речі, виникає абсурдна ситуації, як це часто трапляється з недоімперією. Вона починала війну, щоб не допустити воєнних баз НАТО на території Україні. А тут ка зна скільки військ НАТО опиняються в Україні, навіть якщо їх розбавити якимось контингентом з ОДКБ (Біларусь і Казахстан?).

Зазначена активність разом непублічними консультаціями щодо можливих переговорів по припиненню бойових дій свідчить, що з обранням Дональда Трампа багато хто пов’язує спробу призупинення війни на період, допоки Путін здохне. Бо при фюрерке війна триватиме – у недоімперії вистачає грошей, щоб наймати своє гарматне м’ясо.

З попередніх пропозицій для обговорення цікавим є те, що Україна має вийти з Курської та Донецької областей, фактично визнавши, що вона не контролює Донбас, а Росія виходить з Харківської, Запорізької та Херсонської областей, причому, з двох останніх утворюються якісь напівавтономні (?) суб’єкти України. Україна не визнає російським Донбас, а от Крим недоімперія наполягає визнати російським.

Все це лише якісь попередні начерки. Офіційно мирні пропозиції від Трампа (більшою частиною погоджені з основними учасниками процесу – Україною, росією, Китаєм, Великою Британією, Францією, Німеччиною) будуть проголошені невдовзі після інаугурації президента США. А вихід на реальні домовленості, якщо вони відбудуться, очікується не раніш, ніж пізня осінь 2025 року.

Тобто, у найкращому сценарії активна фаза протистояння триватиме ще рік. І будуть запеклі бої на фронті, ракетні-дронові ударі, зокрема, «Орєшником», по мирних містах України, вимикання світла та інші біди війни. Які треба подолати.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Донбас путін Україна

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