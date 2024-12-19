Україна виграє економічну війну проти Росії – The Economist

Як зазначає The Economist, Україна, ймовірно, зможе пережити 2025 рік без фінансування з боку США

Українська економіка вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ демонструє переваги над економікою РФ за деякими ключовими показниками. Про це повідомляє The Economist.

Національний банк України прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році і на 4,3% у 2025 році: валюта стабільна, а процентна ставка на рівні 13,5%. Натомість у Росії ставки незабаром можуть досягти 23%, щоб зупинити падіння рубля, банки перебувають у крихкому стані, а зростання ВВП прогнозується лише на рівні 0,5–1,5% у 2025 році.

Проте Україна стикається з серйозними викликами як от ескалація війни, скороченням внутрішніх ресурсів і вплив обраного президента США Дональда Трампа.

У липні 2023 року Росія відмовилася продовжувати зернову угоду. Україна відповіла відкриттям власного морського коридору, забезпечивши його через кампанію морського стримування дронами та ракетами. Це дозволило відновити не лише постачання зерна, але й металів і мінералів, які є другим за важливістю експортом країни. Ці заходи, разом із західною допомогою, не дали Росії позбавити Україну ресурсів і морального духу, необхідних для продовження боротьби. Проте зараз починається фаза, під час якої економіка стикається з найбільшими викликами: гострим дефіцитом енергії, людських ресурсів і фінансів.

У грудні Україна збільшила пропускну здатність імпорту електроенергії з ЄС майже на чверть – до 2,1 ГВт. Багато виробників харчової продукції перетворюють залишки виробництва на біогаз для власних потреб. Промислові підприємства комбінують ці джерела з імпортом, щоб уникати катастрофічних відключень.

Як зазначив очільник НБУ Андрій Пишний, безперервні ремонти енергосистеми допоможуть утримати середній дефіцит електроенергії в Україні на рівні 6% від загального попиту у 2025 році та 3% у 2026 році.

Ще однією проблемою України є дефіцит кадрів: мобілізація, міграція та війна скоротили робочу силу більш ніж на п'яту частину, до 13 млн осіб. Попит на робочу силу залишається високим: кількість вакансій досягає 65 тисяч на тиждень, порівняно із 7 тис. в перші тижні війни. Але на одну вакансію припадає лише 1,3 заяви, порівняно із двома у 2021 році.

Також проблемою є нестача грошей. Малим фермам і підприємствам важко позичити достатньо коштів для фінансування своєї діяльності. Довгострокові капіталовкладення майже неможливі. Зростання витрат на ведення бізнесу зменшило прибутки. Компанії, що обслуговують внутрішніх клієнтів, перекладають частину витрат на споживачів, збільшуючи інфляцію. Експортери, які конкурують на глобальних ринках, такого зробити не можуть.

Держава також витрачає набагато більше, ніж отримує. У 2025 році бюджетний дефіцит прогнозується на рівні близько 20% ВВП. Майже весь цей дефіцит – $38 млрд – за планом має бути покритий зовнішнім фінансуванням.

У червні країни G7 погодили пакет допомоги на $50 млрд, який Україна має повернути за рахунок відсотків, отриманих із заморожених російських активів у розмірі €260 млрд ($273 млрд) у Західних країнах. Проте підтримка цього плану з боку США не є гарантованою.

Як зазначає The Economist, Україна, ймовірно, зможе пережити 2025 рік без фінансування з боку США. Разом із €18 млрд, які погодив ЄС, внески інших країн G7 зможуть заповнити прогалину, вважає Димитар Богов із Європейського банку реконструкції та розвитку.

Україна також має значні валютні резерви, які до кінця 2024 року мають зрости до $43 млрд, що покриє п'ять місяців імпорту. Однак у разі відмови США фінансувати, у 2026 році Україна може стикнутися з фінансовим колапсом.

Нагадаємо, протягом січня-листопада 2024 року внутрішній валовий продукт України продемонстрував зростання на 4% (плюс-мінус 0,5%), але у листопаді темпи сповільнилися до 0,9%.

Рушіями зростання економіки у 2024 році стала транспортна та будівельна галузі, переробна промисловість, внутрішня торгівля і добувна промисловість, особливо газовидобування. Цьому сприяли державні програми підтримки бізнесу та стабільна робота морського коридору.

До слова, українська економіка сповільнить зростання до 2% у 2025 році. Значні збитки від вторгнення Росії та масштабних перебоїв з електроенергією, ймовірно, сповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року та 2% у 2025 році.

Як повідомлялося, група Світового банку перевела Україну в категорію країн з доходами вищими за середні, що пов'язано з економічним зростанням країни у 2023 році.