«План Келлога» не новий. Чи є більш дієві ідеї припинення війни в Україні

«США та ЄС могли б запропонувати алгоритм: по 10 млрд доларів, які передаються Україні для відновлення економіки за згодою РФ»

«План Келлога» щодо «стимулювання» до мирних переговорів двох сторін зовсім не новий.

Вперше його було апробовано на «завмиренні» Єгипту та Ізраїлю.

США сформували для цих країн довгострокову шкалу виділення фінансових ресурсів одночасно й Ізраїлю та Єгипту.

Ідеться приблизно про суми від 2 до 5 млрд доларів на рік.

Обидві сторони одержують на цю суму американську зброю, а Єгипет ще й гроші на економічні проекти.

Тобто обидві сторони зацікавлені в максимальному продовженні світу – отримають більше зброї та грошей.

А як відомо, немає межі досконалості і весь час «є бажання ще трохи і все», а потім уже і воювати «небажання».

Яка модель могла б бути застосована у разі заморожування війни РФ проти України?

Опишу свою ідею.

Зараз є приблизно 200 млрд доларів заморожених російських активів.

США та ЄС могли б запропонувати алгоритм їх використання: по 10 млрд доларів, які передаються Україні для відновлення економіки за згодою РФ.

Програма розрахована на 10 років заморожування війни.

У результаті Україна гарантовано отримає протягом 10 років 100 млрд доларів на відновлення економіки.

А Росія через 10 років отримає 100 млрд дол, що залишилися, якщо не порушить умови заморозки війни протягом усього десятирічного періоду і погодиться вступити в переговорний процес з дипломатичного врегулювання.