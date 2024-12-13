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Втрати ворога станом на 13 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 13 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Армія РФ втратила в Україні від початку повномасштабної війни 760120 осіб
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 13 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 грудня втратила

  • особового складу – близько 760120 (+1390) осіб,
  • танків – 9537 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 19674 (+31) од.,
  • артилерійських систем – 21078 (+6)од.,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од.,
  • засоби ППО – 1023 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65),
  • крилаті ракети – 2861 (+0) од.,
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31177 (+50) од.,
  • спеціальна техніка – 3642 (+0).
Втрати ворога станом на 13 грудня
Втрати ворога станом на 13 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 13 грудня

  • У Чорному морі три ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 24 ракети.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі сім ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – два судна, з них два рухались із протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 13 грудня
Активність флоту окупантів станом на 13 грудня
ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нині триває 1024-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ втрати окупанти війна росія Україна

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