РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування

Три ворожих БПЛа повернулись у Росію

У ніч на 15 грудня 2024 року ворог випустив по Україні 108 ударних БПЛа типу «Шахед» та зенітну керовану ракету С-300. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дрони запускали із Курська, Орла, Брянська, Міллєрова.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 дронів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській. Ще 49 ворожих безпілотників були локаційно втрачені, ще три – повернулось у Росію.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, постраждалим надається допомога.

Раніше повідомлялось, що «Шахеди» атакували об'єкт інфраструктури в Миколаєві.

Нагадаємо, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, скинувши 70 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.