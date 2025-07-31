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Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт та які вулиці перекрито у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт та які вулиці перекрито у Києві
Після нічного обстрілу автобус № 69 курсує за зміненим маршрутом
фото: alltransua.com

Зі змінами рухаються окремі автобусні та тролейбусні маршрути

Унаслідок нічної атаки у столиці частково перекрито рух транспорту. Зміни торкнулися низки автобусних і тролейбусних маршрутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс»

Зміни в русі громадського транспорту:

  • автобус № 69 у напрямку ст. м. «Палац спорту» – вул. Василя Кучера – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 27 у напрямку ст. «Київ-Волинський» – до Індустріального шляхопроводу;
  • автобус № 9 у напрямку вул. Вахтанга Кікабідзе й автобус № 14-Т у напрямку просп. Відрадний – вул. Академіка Шалімова – просп. Любомира Гузара, далі за власними маршрутами;
  • автобус № 2 – просп. Відрадний без заїзду на ст. Київ-Волинський

Також у звʼязку з нічними ворожими обстрілами столиці зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів міста, рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами. За даними «Укрхалізниці», працівники та пасажири не постраждали. 

Повідомляється, що всі причетні служби вже працюють на місці: відновлення повноцінного руху ділянкою очікуємо вже близько 9 ранку.

«Поїзди далекого сполучення рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіку поїздів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський», – повідомили в «Укрзалізниці».

За інформацією патрульної поліції, перекриті вулиці: 

  • вул. Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);
  • пров. Юрія Матущака (від перехрестя з вул. Волноваською);
  • вул. Івана Дзюби (від перехрестя з вул. Василя Доманицького до перехрестя з вул. Василя Кучера);
  • вул. Пост-Волинською (від перехрестя з просп. Відрадним до перехрестя з вул. Новопольовою);
  • вул. Академіка Шалімова (від перехрестя з вул. Залісною);
  • вул. Волноваською (від перехрестя з бульв. Вацлава Гавела).

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років. 

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей. 

Теги: Київ громадський транспорт обстріл Київпастранс автобус

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