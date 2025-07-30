Українська художниця перетворила другий поверх столичного вокзалу на арт-студію

Презентація монументальної роботи художниці запланована на кінець серпня

На Центральному залізничному вокзалі «Київ-Пасажирський» відбувається унікальний мистецький проєкт: «Червона зала» на другому поверсі вперше в історії трансформувалася на справжню студію-майстерню. З середини липня до середини серпня тут працює відома українська художниця Леся Хоменко, створюючи своє найбільше живописне полотно розміром 21×12 метрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Зазначається, що створюване полотно відтворює архітектурний ритм вокзальних сходів, водночас перетворюючи його на «нескінченний» рух, наповнений постатями, що уособлюють різні верстви українського суспільства. Ця робота символізує поступ уперед – рух, який стає можливим завдяки спільним зусиллям усіх українців та українок, які разом відстоюють свою країну, культуру, спосіб життя та демократичні цінності.

Леся Хоменко створює своє найбільше живописне полотно розміром 21×12 метрів фото: «Укрзалізниця»

Презентація цієї монументальної роботи на київському вокзалі запланована на кінець серпня. Окрім цього, вже 28 серпня відкриється персональна виставка Лесі Хоменко в PinchukArtCentre. Для цієї виставки художниця також створює у вокзальній майстерні ще одне нове полотно – 30-метрове живописне зображення у формі траншеї, яке буде представлено в артцентрі як імерсивна інсталяція.

Вже 28 серпня відкриється персональна виставка Лесі Хоменко в PinchukArtCentre фото: «Укрзалізниця»

Цей проєкт реалізовано PinchukArtCentre у співпраці з «Укрзалізницею» в межах їхнього тривалого партнерства, що має на меті інтеграцію сучасного мистецтва в простір залізниці. Раніше в рамках цієї співпраці вже були представлені відеоінсталяція «Прибуття» Яреми Малащука та Романа Хімея, а також скульптура «Воля» Олексія Сая.

На виставці в PinchukArtCentre будуть представлені роботи Лесі Хоменко з 2006 року до сьогодні, пропонуючи глядачам кураторський погляд на її художню практику.

Леся Хоменко — українська художниця та співзасновниця групи Революційного експериментального простору (Р.Е.П.). Номінантка Премії PinchukArtPrize 2009, 2011 та 2013 та номінантка Премії Future Generation Art Prize 2012 у складі групи Р.Е.П., а також Премії імені Казимира Малевича.

Роботи художниці зберігаються у провідних європейських музеях і були представлені на таких значущих міжнародних майданчиках, як Венеційська бієнале.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в Житомирській області у селі Березино значних пошкоджень зазнав Кмитівський музей образотворчого мистецтва імені Йосипа Буханчука. Вибуховою хвилею були вибиті вікна, пошкоджені рами та захисні штори, що оберігали експонати від світла. Також постраждали двері музею, зокрема вибите скло, а у фондосховищах виявлено зміщення підвіконь, що загрожує безпеці колекції.

До слова, маріупольська художниця Ірина Федоренко створила серію «Діти війни». Одна з робіт буде нанесена на регіональну купюру номіналом 50 євро в Німеччині. Картини серії Children of war за ці майже три роки були представлені на виставках по всьому світові понад пів сотні разів, зокрема й у Німеччині. За словами авторки, для купюри у 50 євро обрали її роботу під назвою «Дитина».