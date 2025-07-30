У Києві рятувальники деблокували автівки з-під повалених вітром дерев (фото)

У столиці третій день поспіль вирує негода

Рятувальники КАРС продовжують ліквідовувати наслідки негоди у столиці. Зокрема, в Деснянському районі деблокували з-під повалених дерев легкові автомобілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київську службу порятунку».

Через сильний вітер дерева падали на машини фото: Київська служба порятунку

У Деснянському районі під поваленими деревами опинилися автомобілі фото: Київська служба порятунку

Роботи виконували четверо рятувальників другого аварійно-рятувального взводу комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку».

Нагадаємо, у столиці з понеділка негода,. Йдуть дощі, які часом переходять у зливи. Через потужні грози та рясні дощі синоптики Українського гідрометцентру оголосили підвищений рівень небезпечності. 29 липня сильний вітер почав зривати елементи облицювання з житлового комплексу «Патріотика», розташованого на Осокорках. У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно, як пориви вітру відривають облицювання, що падає з висоти багатоповерхівки.

30 липня, у Києві та області прогнозуються значні дощі та грози, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий). Український гідрометцентр передбачає хмарність з проясненнями, південно-західний вітер 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +17°...+19°C, вдень +21°...+23°C.

До слова, 28 липня, столицю накрила гроза. Жителі Києва засняли, як виглядає небо над містом