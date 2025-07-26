Удар по «Епіцентру» на Дніпропетровщині: компанія повідомила деталі

З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів компанії

Унаслідок ворожої атаки жоден із працівників компанії не постраждав

Уночі ворог атакував «Епіцентр» у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Торговий центр площею понад 11 тис. кв. м було повністю знищено. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що внаслідок атаки жоден із працівників не постраждав. Компанія пообіцяла найближчим часом відновити роботу торгового центру.

«Для багатьох наших покупців «Епіцентр» – це не просто магазин. Це місце, де вони купували речі першої необхідності, облаштовували життя, будували майбутнє. І сьогодні — ще одне українське місто залишилось без цієї можливості», – йдеться в заяві.

З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м. Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

Нагадаємо, російські війська завдали комбінованого удару по Україні: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина. У ніч на 26 липня противник атакував Україну 235-ма засобами повітряного нападу.

Як відомо, цієї ночі Харків пережив комбінований удар. Російські терористи били по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та «шахедами».

Унаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, ще одна жінка постраждала. Понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства. Через ворожий удар зайнялась пожежа у торговельному центрі «Епіцентр». Займання загасили, однак вогонь повністю знищив ТЦ.

До слова, ворог скерував на Запоріжжя дев'ять ударних дронів. Виникло декілька пожеж.