Росіяни вдарили по медичному закладу на Сумщині: постраждала дитина
Ворог учергове атакував критичну та цивільну інфраструктуру
Уночі російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Ворог завдав удару близько першої години ночі. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.
Рятувальники ліквідували займання та обстежили територію. Попередньо – травмовано дитину.
Нагадаємо, у ніч на 15 липня російська окупаційна армія атакувала Сумщину. Під удар потрапила Шосткинська громада.
Також російські терористи атакували Гуляйполе в Запорізькій області. Постраждали дві людини.
До слова, російські загарбники атакували дроном Суми. Під удар потрапив один з навчальних закладів міста, внаслідок атаки є поранені. Уражено будівлі, зокрема через приліт у навчальному закладі вибиті вікна та пошкоджений фасад.