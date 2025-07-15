Росіяни вдарили по медичному закладу на Сумщині: постраждала дитина

У ніч на 15 липня російська окупаційна армія атакувала Сумщину

Ворог учергове атакував критичну та цивільну інфраструктуру

Уночі російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворог завдав удару близько першої години ночі. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.

Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Рятувальники ліквідували займання та обстежили територію. Попередньо – травмовано дитину.

Нагадаємо, у ніч на 15 липня російська окупаційна армія атакувала Сумщину. Під удар потрапила Шосткинська громада.

Також російські терористи атакували Гуляйполе в Запорізькій області. Постраждали дві людини.

До слова, російські загарбники атакували дроном Суми. Під удар потрапив один з навчальних закладів міста, внаслідок атаки є поранені. Уражено будівлі, зокрема через приліт у навчальному закладі вибиті вікна та пошкоджений фасад.