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Росіяни вдарили по медичному закладу на Сумщині: постраждала дитина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росіяни вдарили по медичному закладу на Сумщині: постраждала дитина
У ніч на 15 липня російська окупаційна армія атакувала Сумщину
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Ворог учергове атакував критичну та цивільну інфраструктуру

Уночі російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворог завдав удару близько першої години ночі. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.

Росіяни вдарили по медичному закладу на Сумщині: постраждала дитина фото 1
Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення
Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Рятувальники ліквідували займання та обстежили територію. Попередньо – травмовано дитину.

Нагадаємо, у ніч на 15 липня російська окупаційна армія атакувала Сумщину. Під удар потрапила Шосткинська громада.

Також російські терористи атакували Гуляйполе в Запорізькій області. Постраждали дві людини.

До слова, російські загарбники атакували дроном Суми. Під удар потрапив один з навчальних закладів міста, внаслідок атаки є поранені. Уражено будівлі, зокрема через приліт у навчальному закладі вибиті вікна та пошкоджений фасад.

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Теги: ДСНС Сумщина лікарня обстріл

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