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У Києві Mercedes влетів у літню терасу кафе, є потерпілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві Mercedes влетів у літню терасу кафе, є потерпілі
28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу
фото: Національна поліція

Водійка машини потягнулася за телефоном і не впоралася з керуванням

У Києві на вулиці Саксаганського трапилася автопригода. Водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з кафе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу. 

Кермувальниця авто попередньо твереза. Вона пояснила, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, втративши керування.

Наразі на місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП,  патрульні поліцейські та лікарі.

У Києві Mercedes влетів у літню терасу кафе, є потерпілі фото 1

Нагадаємо, поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП, в якій постраждала дитина. 25-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на дев'ятирічного хлопчика, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Крім того, у Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориса Гмирі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та кур'єра на електросамокаті. Відео інциденту, що шириться мережею, зафіксувало момент зіткнення, коли кур'єр під час маневру буквально «сів» на капот автівки. 

Також поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній із вулиць Фастова і призвела до загибелі водія. За попередньою інформацією правоохоронців, 31-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною опорою. Від отриманих внаслідок удару травм, кермувальник загинув на місці події.

Раніше у Києві сталась ДТП. Маршрутне таксі з пасажирами врізалось у припарковану вантажівку. За попередніми даними поліції, водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.

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Теги: ДТП Київ телефон машини розслідування Mercedes

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