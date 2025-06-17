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Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по житловому будинку в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по житловому будинку в Києві
На заклик МЗС до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 іноземних дипломатичних місій
фото: МЗС України

Сибіга запросив іноземних дипломатів, щоб вони на власні очі побачили наслідки брутального російського терору

Іноземний дипломатичний корпус відвідав місце удару Росії по багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі столиці. Про це повідомило Міністерство закордонних справ, інформує «Главком».

Сибіга запросив іноземних дипломатів, щрб вони на власні очі побачили наслідки брутального російського терору
Сибіга запросив іноземних дипломатів, щрб вони на власні очі побачили наслідки брутального російського терору
фото: МЗС України

Зазначається, що відвідування іноземним дипкорпусом місця удару відбулося на доручення глави МЗС Андрія Сибіги, щоб іноземні дипломати на власні очі побачили наслідки брутального російського терору. Керівників іноземних дипмісій супроводив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Іноземні дипломати відвідали місце удару Росії по багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі столиці
Іноземні дипломати відвідали місце удару Росії по багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі столиці
фото: МЗС України

На заклик МЗС до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, з яких понад 50 – на рівні керівників дипустанов.

«Ми вдячні іноземному дипкорпусу за солідарність із Україною та українцями на тлі російської агресії та варварських ударів. Наголошуємо на важливості посилення тиску на агресора та зміцнення України», – додано в повідомленні.

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Іноземні дипломати відвідали місце удару Росії по багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі столиці
фото: МЗС України

Іноземні дипломати опублікували у соцмережах публікації про прибуття на місце російського удару. Зокрема посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен оприлюднив відео з місця з підписом «Росія знову принесла смерть і руйнування мирному київському району».

 

«Цієї ночі жахливі російські удари знову обрушилися на Україну. Головною ціллю був Київ, по якому вдарило понад 200 дронів та ракет, що призвело до щонайменше 14 загиблих та 115 поранених. Цей цілеспрямований терор про цивільного населення, що порушує всі принципи міжнародного гуманітарного права, повинен негайно припинитися», – йдеться у дописі посольства Франції в Україні.

Посольство Франції в Україні засудило російську атаку на цивільне населення в Україні
Посольство Франції в Україні засудило російську атаку на цивільне населення в Україні
скриншот

Посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич опублікував у соцмережі Х фото з підписом «Росія бреше, руйнує та вбиває».

Посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич опублікував у соцмережі Х фото з наслідками атаки російських терористів
Посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич опублікував у соцмережі Х фото з наслідками атаки російських терористів
скриншот

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць у Facebook теж повідомила, що відвідала місце удару РФ. «Канада підтримує Україну і закликає Росію припинити своє незаконне вторгнення та невибіркові атаки на цивільне населення», – написала вона у мережі.

Допис посла Канади в Україні Наталки Цмоць
Допис посла Канади в Україні Наталки Цмоць
скриншот


 

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: Київ війна обстріл

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