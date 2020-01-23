Інтерактивна виставка Ukraine WOW б‘є рекорди відвідування



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Ukraine WOW розміщена у виставковому просторі «Будівля багажного відділення з рампою, корпус В»

За два місяці виставку вже відвідали 200 тисяч людей

Мультимедійна інтерактивна виставка Ukraine WOW б‘є всі рекорди відвідування. 200 тисяч відвідувачів за два місяці. Це беззаперечний рекорд для незалежної України. Саме тому було вирішено продовжити виставку до 29 лютого 2020 року.

Майже на 4 тис. кв. м території виставки понад 1000 цікавих фактів про найбільшу європейську країну у виключно позитивному контексті. Експорт знань про Україну у зовнішній світ через подібні виставкові проєкти надзвичайно важливі сьогодні.

Нещодавно організатори виставки підготували для відвідувачів кілька оновлень. Так, тепер кожен може керувати великою (понад 250 кв. м) інсталяцією Ukraine WOW — діорамою — наприклад, запускати у ній потяги, вмикати маяк, вітряки.

Під час оновлення зробили акцент на спортивній сфері досягнень українців. На виставці можна вийти на ринг з легендарним українським боксером Олександром Усиком, одягнувши VR-окуляри.

Ще можна дізнатися про світових легенд українського походження, які, на жаль, не завжди добре відомі своїм землякам. Греко-римський борець, що не програв жодного турніру; найсильніша людина планети; воротар №1 світового хокею; один з найкращих футбольних тренерів — Україна славилась своїми спортсменами навіть в минулому та позаминулому століттях.

Ukraine WOW знайомить глядача з Україною так, ніби він подорожує з нею в потязі. Це 3900 кв. м інтерактивних інсталяцій та унікальних експонатів: від оригіналів Малевича і Архипенка до стіни з бурштину і побудованого у виставковому просторі тунелю кохання; від унікальної абетки Георгія Нарбута до мазанки, на стінах якої відтворені роботи Поліни Райко; від рожевого вагона, у якому звучать сни та мрії, до віртуальної реальності, в якій можна літати над Батьківщиною-матір’ю, та зсередини побачити «дев'ятку» — найпотужнішу доменну піч у Європі.

Графік роботи виставки: 4 січня — 29 лютого, вт-нд 11:00-20:00.

Де: Київський центральний залізничний вокзал, 14 колія, виставковий простір «Будівля багажного відділення з рампою, корпус В».

Квиток: 50 грн. Для дітей до 12 років, пенсіонерів, учасників бойових дій — безкоштовно за наявності посвідчення.