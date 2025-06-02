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У Пущі-Водиці знищено старовинний дерев’яний будинок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Пущі-Водиці знищено старовинний дерев’яний будинок (фото)
Чільний фасад дачі Тілль. Листопад 2021
фото: Антон Короб/Facebook

Найвірогіднішим періодом зведення будинку є 1900-1903 роки

У передмісті столиці – у Пущі-Водиці, на вулиці Юнкерова, 43, – розібрали старовинну дачу, яка є пам’яткою дерев’яної архітектури Києва. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомив київський краєзнавець Антон Короб, інформує «Главком»

За його словами, протягом 1900-1916 років дачний будинок перебував у довгостроковій оренді у Валентини Тілль, якій у Києві належав чотириповерховий  прибутковий будинок на вулиці Великій Житомирській, 13.

Найвірогіднішим періодом зведення дачі, зазначив краєзнавець, є 1900-1903 роки. Всередині дача мала сім великих та одну малу кімнату.

Основний об’єм дачної споруди був майже квадратним у плані з трьома ризалітами високого виносу, у яких було три входи. Ризаліт чільного вуличного фасаду має кружганок (аркаду), який у часи СРСР закладений на дві третини, так, що залишилася одна арка з лицьового боку, що внесло асиметрію у композицію головного фасаду.

Дача Тілль у 2016 році
Дача Тілль у 2016 році
фото: Антон Короб/Facebook
Деревʼяна шалівка
Деревʼяна шалівка
фото: Антон Короб/Facebook
Такий вигляд дача Тілль мала у 2021 році
Такий вигляд дача Тілль мала у 2021 році
фото: Антон Короб/Facebook
Дача Тілль у 2021 році
Дача Тілль у 2021 році
фото: Антон Короб/Facebook

Дерев'яні стіни з брусу було ошальовано різноманітно. Фасади декоративними гуртами ділилися горизонтально на три яруси: верхній – від карнизу до перемички вікна – має вертикальну шалівку, середній – горизонтальну, нижній - під вікнами – було ошальовано ромбоподібно невелечкими дошечками. Прямокутні вікна були прикрашені рамковими лиштвами, фігурними сандриками вгорі та різьбленими фартушками споду. Деякі вікна мали віконниці з ромбами у фільонках.

Дача Тілль, 2021 рік
Дача Тілль, 2021 рік
фото: Антон Короб/Facebook
Дача Тілль, 2021 рік
Дача Тілль, 2021 рік
фото: Антон Короб/Facebook

Після Другої світової війни та до кінця 1970-х років будинок використовувався як житловий, а від початку 80-х років до 1998-го – як санаторна споруда піонерського табору заводу «Маяк».

Дача Тілль, 2021 рік
Дача Тілль, 2021 рік
фото: Антон Короб/Facebook

Як зазначено у Зводі пам’яток (2004 рік видання): «Дача репрезентує дерев’яну забудову Пущі-Водиці початку 20 ст., має типологічну цінність і відзначається високою якістю архітектурно-мистецького вирішення».

У 2000 році будинок-дачу внесли  до переліку пам’яток Оболонського району як щойновиявлену пам’ятку. Але протягом 25 років будівля так і не отримала статусу  памʼятки місцевого значення.

Будинок був унесений до переліку пам'яток Оболонського району як щойновиявлена пам'ятка
Будинок був унесений до переліку пам'яток Оболонського району як щойновиявлена пам'ятка
Зі Зводу памʼяток …(«Київ», Том 2), 2004 року видання
Зі Зводу памʼяток …(«Київ», Том 2), 2004 року видання
фото: Антон Короб/Facebook

«Було згаяно дорогоцінний час, а будинок уже в 2010 році стояв без даху. За десять років дерев’яна руїна поволі мокла та трухлявіла», – написав Антон Короб.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського в Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток культури України

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис щодо зупинки робіт в будівлі історичного трамвайно-тролейбусного управління, що на Лук’янівці. Будівля 1910 року на вул. Дегтярівській, 7Б має статус памʼятки архітектури місцевого значення. Будинок отримав охоронний статус у 1986 році. Утім, після закриття Лукʼянівського трамвайного депо у 2005 році тривалий час споруда пустувала.

До слова, Київський окружний адміністративний суд визнав недійсними вимоги забудовника щодо скасування охоронного статусу садиби купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі. Суд підтримав збереження пам’ятки історії та архітектури, поклавши край семирічному протистоянню громади та бізнесу. Суд підтвердив, що об’єкт має залишатися під охороною держави як пам’ятка історії та архітектури.

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Теги: Київ архітектура будинок

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