У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО «Артан»

За три роки повномасштабного вторгнення воїни «Артану» відзначилися у безлічі складних та унікальних операцій

У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО України «Артан»

У столиці, на Центральному автовокзалі, відбулася презентація нового муралу, присвяченого воєнним розвідникам спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Відкриття стінопису приурочили до третьої річниці заснування підрозділу, офіційна історія якого розпочалася 1 червня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За три роки повномасштабного вторгнення воїни «Артану» відзначилися у безлічі складних та унікальних операцій. Вони брали участь у битвах за Київщину та Донеччину, обороняли Бахмут, Куп'янськ, Часів Яр і Запоріжжя, звільняли Харківщину, повертали «вишки Бойка», сприяли розблокуванню зернового коридору та зміні розстановки сил в акваторії Чорного моря. Також підрозділ виконував надскладні та успішні операції в тилу ворога.

фото: ГУР

З річницею створення бійців підрозділу привітав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов. У своєму зверненні він наголосив на значенні «Артану» для розвідки: «Ви – ті, хто постійно ламає російські наративи про «руський мир». Ваша неймовірна відвага та мужність у боях викликають повагу й захоплення. Ви продовжуєте за будь-яких умов безстрашно виконувати завдання на найнебезпечніших напрямках». Буданов також вшанував пам'ять загиблих бійців, які віддали життя за Незалежність України.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов подякував воїнам та особисто командиру «Артану» з позивним «Титан». ««Артан» – це приклад, як має працювати підрозділ, як має працювати бойовий командир, як упродовж трьох років підтримувати високий бойовий дух бійців і досягати відчутних результатів, виконуючи надскладні завдання на різних ділянках фронту», – зазначив Юсов. Він підкреслив важливість розташування муралу на Київському автовокзалі, який щодня приймає тисячі українців, та закликав молодь обирати гідне майбутнє у військовій справі.

фото: ГУР

Полковник ГУР МО України з позивним «Шарк» додав: «Героями не народжуються – ними стають у часи випробувань і боротьби. І дуже важливо, щоб люди знали і цінували Героїв вже зараз, а не колись у майбутньому. Бо саме зараз вони це майбутнє творять».

Командир «Артану» Віктор Торкотюк (позивний «Титан») зазначив, що мурал є не лише відображенням минулих операцій, але й «відповідальністю за майбутнє». Він підкреслив, що «кожна з них мала високу ціну — яку платили найкращі. Імена тих, хто не повернувся – із нами назавжди».

Авторкою стінопису стала художниця Діана Сорокіна, у доробку якої понад сто розписаних стін по всій Україні.

«Тепер кожен, хто вирушатиме в подорож з Центрального автовокзалу столиці, зможе на мить зупинитися і відчути, що захист України – це справа тих, хто діє рішуче й без страху», – зазначила Діана Сорокіна.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 травня, небо над Києвом прикрасили мальовничі висококупчасті хмари. Кияни охоче фотографують незвичайні хмарні утворення та діляться знімками в соціальних мережах.