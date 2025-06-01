Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО «Артан»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО «Артан»
За три роки повномасштабного вторгнення воїни «Артану» відзначилися у безлічі складних та унікальних операцій
фото: ГУР Міноборони України

У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО України «Артан»

У столиці, на Центральному автовокзалі, відбулася презентація нового муралу, присвяченого воєнним розвідникам спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Відкриття стінопису приурочили до третьої річниці заснування підрозділу, офіційна історія якого розпочалася 1 червня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  ГУР.

За три роки повномасштабного вторгнення воїни «Артану» відзначилися у безлічі складних та унікальних операцій. Вони брали участь у битвах за Київщину та Донеччину, обороняли Бахмут, Куп'янськ, Часів Яр і Запоріжжя, звільняли Харківщину, повертали «вишки Бойка», сприяли розблокуванню зернового коридору та зміні розстановки сил в акваторії Чорного моря. Також підрозділ виконував надскладні та успішні операції в тилу ворога.

У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО «Артан» фото 1
фото: ГУР

З річницею створення бійців підрозділу привітав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов. У своєму зверненні він наголосив на значенні «Артану» для розвідки: «Ви – ті, хто постійно ламає російські наративи про «руський мир». Ваша неймовірна відвага та мужність у боях викликають повагу й захоплення. Ви продовжуєте за будь-яких умов безстрашно виконувати завдання на найнебезпечніших напрямках». Буданов також вшанував пам'ять загиблих бійців, які віддали життя за Незалежність України.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов подякував воїнам та особисто командиру «Артану» з позивним «Титан». ««Артан» – це приклад, як має працювати підрозділ, як має працювати бойовий командир, як упродовж трьох років підтримувати високий бойовий дух бійців і досягати відчутних результатів, виконуючи надскладні завдання на різних ділянках фронту», – зазначив Юсов. Він підкреслив важливість розташування муралу на Київському автовокзалі, який щодня приймає тисячі українців, та закликав молодь обирати гідне майбутнє у військовій справі.

У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО «Артан» фото 2
фото: ГУР

Полковник ГУР МО України з позивним «Шарк» додав: «Героями не народжуються – ними стають у часи випробувань і боротьби. І дуже важливо, щоб люди знали і цінували Героїв вже зараз, а не колись у майбутньому. Бо саме зараз вони це майбутнє творять».

Командир «Артану» Віктор Торкотюк (позивний «Титан») зазначив, що мурал є не лише відображенням минулих операцій, але й «відповідальністю за майбутнє». Він підкреслив, що «кожна з них мала високу ціну — яку платили найкращі. Імена тих, хто не повернувся – із нами назавжди».

Авторкою стінопису стала художниця Діана Сорокіна, у доробку якої понад сто розписаних стін по всій Україні.

«Тепер кожен, хто вирушатиме в подорож з Центрального автовокзалу столиці, зможе на мить зупинитися і відчути, що захист України – це справа тих, хто діє рішуче й без страху», – зазначила Діана Сорокіна. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 травня, небо над Києвом прикрасили мальовничі висококупчасті хмари. Кияни охоче фотографують незвичайні хмарні утворення та діляться знімками в соціальних мережах.

Читайте також:

Теги: ГУР мурал Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та області оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві повітряна тривога тривала ледве не 10 годин
Сьогодні, 11:25
Представник ГУР Юсов заявив, що коментарі щодо відсутності бійців «Азову» в останніх обмінах є емоційними
Жодного азовця? Розвідка відповіла на гучну заяву Редіса про несправедливий обмін
29 травня, 11:38
Усі захворілі діти 26 травня були госпіталізовані до столичних медичних закладів
В одному з дитсадків на Дарниці зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
27 травня, 13:54
Пошкоджений будинок у Києві
Масована атака Росії на Україну, багато руйнуваннь та загиблих: головне за ніч
25 травня, 07:17
Потужний «фонтан» і веселка на місці аварії на Печерську
Для чого проводяться гідравлічні випробування і чому виникають «фонтани»: роз’яснення «Київтеплоенерго»
14 травня, 12:50
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
У Києві 5-11 травня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
5 травня, 12:22
ДСНС ліквідували наслідки удару по Києву
ДСНС показала кадри та повідомила наслідки обстрілу Києва
4 травня, 03:15
Після атаки дронів зайнялись пожежі в Києві
Кількість постраждалих через атаку РФ на Київ зросла
4 травня, 02:29
Городище Половецьке – пам’ятка археології і неймовірно гарне місце на річці Рось
Тур вихідного дня. Чому варто відвідати давньоруське городище на Київщині
1 травня, 20:00

Новини

У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО «Артан»
У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО «Артан»
У Києві повітряна тривога тривала ледве не 10 годин
У Києві повітряна тривога тривала ледве не 10 годин
Росія масовано атакувала Київщину ракетами і дронами: які наслідки
Росія масовано атакувала Київщину ракетами і дронами: які наслідки
У Києві гриміли вибухи – місто атакували росіяни
У Києві гриміли вибухи – місто атакували росіяни
У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
У Києві пролунали вибухи: столицю атакували дрони та ракети
У Києві пролунали вибухи: столицю атакували дрони та ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 червня 2025
34K
РФ прорвали нову ділянку кордону на Сумщині – DeepState
26K
Прогноз магнітних бур на 1-3 червня: якою буде сонячна активність
26K
У Києві пролунали вибухи: столицю атакували дрони та ракети
23K
У Венесуелі затримано полковника Росії після конфлікту з дипломатами

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua