Іграшка Labubu підкорює Україну: що відомо про новий світовий тренд

Зубаста посмішка та великі очі: хто такий Labubu і чому за ним полюють колекціонери?

Світ охопила нова хвиля захоплення колекційними іграшками, і однією з найпопулярніших стала дизайнерська фігурка Labubu. Цей незвичайний персонаж, що вже завоював серця шанувальників унікального дизайну по всьому світу, тепер активно набирає популярності й в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radiotrek.

Labubu є частиною фантастичного всесвіту The Monsters, створеного відомим гонконзьким художником Kasing Lung у тісній співпраці з глобальним брендом Pop Mart. Фігурка вирізняється своїм унікальним поєднанням рис казкового чудовиська та кролика. Її впізнавані особливості – великі виразні очі та фірмова зубаста посмішка, які надають персонажу одночасно милого та дещо пустотливого вигляду.

В Україні ця незвичайна іграшка швидко стала хітом серед колекціонерів та поціновувачів сучасного мистецтва. Придбати оригінальні фігурки Labubu можна в спеціалізованих магазинах дизайнерських іграшок, на онлайн-маркетплейсах або у приватних колекціонерів. Через надзвичайно високий попит та обмежені тиражі деякі моделі розкуповуються ще до офіційного початку продажів.

Ціни на Labubu варіюються залежно від рідкості моделі. Стандартні версії, що продаються у «сліпих коробках» (Blind Box), коштують орієнтовно від 1 до 2 тис грн. Однак лімітовані або особливо рідкісні екземпляри можуть досягати значно вищої вартості – від 3 до понад 10 тис грн.

Завдяки своєму оригінальному дизайну та популярності у світі, Labubu продовжує набирати оберти серед українських колекціонерів, стаючи не просто іграшкою, а справжнім об'єктом бажання.

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