Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Іграшка Labubu підкорює Україну: що відомо про новий світовий тренд

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Україні ця незвичайна іграшка швидко стала хітом серед колекціонерів
фото з відкритих джерел

Зубаста посмішка та великі очі: хто такий Labubu і чому за ним полюють колекціонери?

Світ охопила нова хвиля захоплення колекційними іграшками, і однією з найпопулярніших стала дизайнерська фігурка Labubu. Цей незвичайний персонаж, що вже завоював серця шанувальників унікального дизайну по всьому світу, тепер активно набирає популярності й в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radiotrek.

Labubu є частиною фантастичного всесвіту The Monsters, створеного відомим гонконзьким художником Kasing Lung у тісній співпраці з глобальним брендом Pop Mart. Фігурка вирізняється своїм унікальним поєднанням рис казкового чудовиська та кролика. Її впізнавані особливості – великі виразні очі та фірмова зубаста посмішка, які надають персонажу одночасно милого та дещо пустотливого вигляду.

В Україні ця незвичайна іграшка швидко стала хітом серед колекціонерів та поціновувачів сучасного мистецтва. Придбати оригінальні фігурки Labubu можна в спеціалізованих магазинах дизайнерських іграшок, на онлайн-маркетплейсах або у приватних колекціонерів. Через надзвичайно високий попит та обмежені тиражі деякі моделі розкуповуються ще до офіційного початку продажів.

Ціни на Labubu варіюються залежно від рідкості моделі. Стандартні версії, що продаються у «сліпих коробках» (Blind Box), коштують орієнтовно від 1 до 2 тис грн. Однак лімітовані або особливо рідкісні екземпляри можуть досягати значно вищої вартості – від 3 до понад 10 тис грн.

Завдяки своєму оригінальному дизайну та популярності у світі, Labubu продовжує набирати оберти серед українських колекціонерів, стаючи не просто іграшкою, а справжнім об'єктом бажання.

Нагадаємо, у Швеції багатодітна сім'я опинилася в центрі безпрецедентного судового розгляду, який закінчився реальним ув'язненням для обох батьків. Як повідомляє «Главком» з посиланням на шведське видання Aftonbladet, причиною стала серйозна зневага до здоров'я порожнини рота їхніх дітей.

Випадок привернув увагу правоохоронних органів після того, як троє неповнолітніх братів та сестер із однієї родини звернулися до стоматолога у місті Бурос. Медичний огляд виявив катастрофічний стан зубів дітей – у всіх трьох був діагностований великий карієс, який досяг такого ступеня занедбаності, що кільком зубам не можна було допомогти.

Читайте також:

Теги: діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Іграшка Labubu підкорює Україну: що відомо про новий світовий тренд
Іграшка Labubu підкорює Україну: що відомо про новий світовий тренд
«Мене звільнили, бо не дала». Актриса Катерина Вишнева звинуватила режисера Білоуса у домаганнях
«Мене звільнили, бо не дала». Актриса Катерина Вишнева звинуватила режисера Білоуса у домаганнях
На Донеччині знайдено пташине гніздо з оптоволокна дронів
На Донеччині знайдено пташине гніздо з оптоволокна дронів
У Швеції подружжя сяде за ґрати, бо не чистило дітям зуби
У Швеції подружжя сяде за ґрати, бо не чистило дітям зуби
«Раділи 20 гривням». Жан Беленюк розповів, як професія мами врятувала їх від голоду
«Раділи 20 гривням». Жан Беленюк розповів, як професія мами врятувала їх від голоду
Мешканець Стамбула щоденно перепливає Босфор, аби потрапити на роботу
Мешканець Стамбула щоденно перепливає Босфор, аби потрапити на роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
67K
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
50K
«Моя дитина змушена пакувати валізи». Пост українки про складний тест із математики сколихнув мережу
13K
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
6234
ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua