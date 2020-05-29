У Києві в метро з 1 червня запровадять обмеження на вхід



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Із 1 червня в столичній підземці очікують збільшення пасажиропотоку Фото: Главком

Після відновлення роботи Київського метрополітену кількість пасажирів у ньому зростає щодня в середньому на 100 тисяч людей

У Київському метрополітені з понеділка, 1 червня, введуть обмеження на вхід, щоби пасажири там могли дотримуватися дистанції.

Про це заявила заступник директора КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон в ефірі одного з телеканалів.

Із 1 червня в столичній підземці очікують збільшення пасажиропотоку.

«Людей в метро стає більше. І ми готуємося до того, що на вихідних відкриється передмістя Києва (транспортне сполучення в області), і пасажирів буде ще більше. Відповідно, можуть бути обмеження на вхід в метро, щоби розтягнути пасажиропотік з можливістю дотримання соціальної дистанції», – зазначила Макогон.

Посадовиця наголосила, що обмеження будуть вводити в разі сильного збільшення пасажиропотоку, коли дотримуватися соціальної дистанції стає важко.

Вона зауважила, що під час обмежень станція метро може працювати на одну або дві вхідних дверей замість трьох.

«У цьому підході немає нічого нового: метрополітен використовує таку систему пропуску пасажирів після проведення масових заходів, концертів, футбольних матчів», – додала Макогон.

Нагадаємо, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів. За перший день роботи підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів.

А от 27 травня в ранкову годину пік у київському метро вже спостерігалося скупчення людей.

Після відновлення роботи Київського метрополітену кількість пасажирів у ньому зростає щодня в середньому на 100 тисяч людей.

Столична влада попередила, що в метро, в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.