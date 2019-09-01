З сьогоднішнього дня в метрополітені Києва можна будувати туалети,- Мінрегіонбуд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

1 вересня 2019 року вступають у дію нові державні будівельні норми

З 1 вересня 2019 в метро в Києві можна проектувати туалети - норми є обов'язковими для нового будівництва та реконструкції.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Влаштування вбиралень для пасажирів у метро – це базовий елемент інфраструктури і безумовно він має бути у сучасній європейській державі. То ж, під час нового будівництва або реконструкції санвузли обов’язково передбачатимуться у межах вестибюля станції, тобто, на вході/виході до них. Вони також мають бути доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Їх проектування має здійснюватися відповідно до вимог ДБН «Громадські будинки та споруди» та ДБН «Інклюзивність будівель і споруд», — зазначив Лев Парцхаладзе.

Крім того, він додав, що у складних умовах під час реконструкції станції можливо влаштовувати санвузли у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі. У таких випадках, відповідно до нових ДБН, санвузли повинні мати окрему від метро систему побутової каналізації.

Нові ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени. Основні положення» розроблені ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» на заміну застарілих ДБН 2010 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.