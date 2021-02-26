Київ закупить у Дніпрі нові трамваї (фото)

Нові трамваї для Києва будуть низькопідлогові, трьохсекційні, довжиною 27 м

Сучасні трамваї з'являться на вулицях столиці

Комунальне підприємство «Київпастранс» і український виробник трамваїв ТОВ «Татра-Юг» у Дніпрі підписали контрактну угоду на постачання 20 нових трамваїв для столиці.

Про це повідомляється на сторінці ТОВ «Татра-Юг» у Facebook.

Контракт підписано за результатами міжнародного тендеру, проведеного за правилами Європейського інвестиційного банку, в рамках реалізації проекту «Міський громадський транспорт України».

Трамваї будуть низькопідлогові, трьохсекційні, довжиною 27 метрів.

«Вже зовсім скоро сучасні та комфортні трамваї «Татра-Юг» з’являться на вулицях столиці. Вітаємо місто з придбанням високотехнологічного, надійного, а головне українського продукту!» – йдеться в повідомленні виробника трамваїв.

Як повідомлялося, Київрада ухвалила рішення про надання місцевих гарантій Європейському банку реконструкції та розвитку для закупівлі нових вагонів метро. Банк виділив 50 млн євро на закупівлю Києвом вагонів метро.

За кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів. Так, 2 лютого 2021 року на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.