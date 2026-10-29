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Як голосує Кличко, коли вирішується доля київської землі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як голосує Кличко, коли вирішується доля київської землі
Кличко підтримав лише 168 земельних рішень Київради
фото: КМДА

Попри загальну пасивність у земельних питаннях, коли мер усе ж голосує, його голос стає вирішальним

Міський голова Києва Віталій Кличко вкрай рідко бере участь у голосуваннях Київради щодо земельних питань. За останні шість років він був присутній лише на 437 із 2 350 розглянутих по суті земельних рішень. Про це йдеться в дослідженні громадської ініціативи «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком». 

Аналітики опрацювали понад 9,4 тис.  голосувань міськради за шість років і з'ясували, що навіть перебуваючи в сесійній залі, у 62% випадків мер просто не натискає кнопку під час розгляду земельних проєктів. У підсумку Кличко підтримав лише 168 земельних рішень – це близько 7% від їх загальної кількості.

Вирішальний голос у скандальних рішеннях

Попри загальну пасивність у земельних питаннях, коли мер усе ж голосує, його голос стає вирішальним. Яскравий приклад – передача товариству «Гювексхаус» в оренду на 10 років 1,28 га в парку «Наталка» під ресторан чи інші комерційні об’єкти.

Це рішення ухвалили мінімально необхідною кількістю – рівно 61 голосом. Серед тих, хто проголосував «за», був і Віталій Кличко, тож без його голосу рішення не пройшло б. Рішення ухвалили, хоча на ділянці раніше проводили будівельні роботи без прав на землю і щодо цього відкрили кримінальне провадження.

Хто забезпечує земельні рішення в Київраді?

Основний масив земельних питань ухвалюється завдяки фракціям. Найактивніше їх підтримують «Батьківщина» та мерська фракція «Удар»: на засідання приходять 83% і 82% їхніх депутатів відповідно, а з присутніх «за» голосують близько 90%.

Депутати «Європейської солідарності» та «Слуги народу» підтримують земельні проєкти на рівні 59% від складу фракцій. Найрідше свої голоси дають «Єдність» та «Голос».

Графіка створена на основі даних, які доступні у цифровому сервісі в рамках проєкту «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада»
Графіка створена на основі даних, які доступні у цифровому сервісі в рамках проєкту «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада»
фото: громадська ініціатива «Голка»

«Якщо бюджет міста – це відновлювальний ресурс і щороку в Києва буде новий бюджет, то земля – це особливо цінний ресурс. Коли його віддають – то місто з високою ймовірністю його вже не зможе повернути. Дані свідчать, що мер чудово може розуміти репутаційні ризики і тому дистанціюється від земельних голосувань, але він представляє партію «Удар». Тож є питання і до голови виконкому партії Артура Палатного: чому Михайло Терентьєв, який фігурував в операції НАБУ «Чисте місто», досі очолює земельну комісію? Але відповідати мають і інші партії. «Удар» має лише 30 голосів зі 120, а рішення ухвалює більшість. І «Батьківщина», і ЄС, і «Слуга народу» теж дають свої голоси за земельні питання», – наголошує голова ГО «Голка» Ірина Федорів.

Пріоритети голосування мера

Статистика свідчить, що Віталій Кличко також дистанціюється, коли розглядають питання будівництва , містобудування та оренди. Порівняно зі своєю звичайною явкою мер на 19 відсоткових пунктів рідше приходить на земельні голосування і на голосування щодо будівництва, а на питання оренди – на 27 пунктів рідше. Натомість на голосування щодо бюджету і управління Кличко приходить на 13 і 16 пунктів частіше, ніж зазвичай. 

Напередодні шостої річниці виборів до Київради «Голка» запустила інструмент «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада». У ньому описано знакові корисні та шкідливі рішення міської ради і показано, як за них голосував кожен депутат і мер Віталій Кличко. 

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відповів на закиди щодо того, ніби сам він мешкає не в столиці. Міський голова Києва також додав, що живе не порушуючи законодавства.

Раніше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила про можливі порушення земельного законодавства біля будинку мера Києва Віталія Кличка у селі Лютіж. Після її звернення правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 

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Теги: Київ місцева влада земля Віталій Кличко Київрада депутат бюджет партії кияни місто Ірина Федорів Михайло Терентьєв

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