Головна Київ Новини
search button user button menu button

Будівництво метро на Виноградар: Аutostrada пояснила, чому засипає котлован

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Будівництво метро на Виноградар: Аutostrada пояснила, чому засипає котлован
Будівництво метро на Виноградар
фото: Autostrada/Facebook

У компанії запевнили, що будівництво метро на Виноградар продовжується у штатному режимі

У соцмережах поширилися чутки про нібито заморожування будівництва метрополітену на Виноградарі. Приводом для занепокоєння жителів столиці став допис у профільній спільноті «Метро на Виноградар», автори якого припустили, що компанія-підрядник готується до консервації проєкту та засипає котлован. Про це повідомляє «Главком».

Допис у профільній спільноті «Метро на Виноградар»
Допис у профільній спільноті «Метро на Виноградар»
скриншот

Однак у компанії Autostrada оперативно спростували цю інформацію та пояснили, що на майданчику триває запланований технологічний процес. Представники підрядника наголосили, що тимчасове заповнення частини котловану ґрунтом викликане необхідністю стабілізувати ділянку через активне надходження ґрунтових вод. Це дозволить створити надійну й стійку основу для проведення наступних складних інженерних робіт.

Надалі фахівці планують виконати закріплення основи майбутньої станції «Мостицька» за спеціальною технологією струминної цементації jet-grouting. Такий метод дозволить суттєво зміцнити ґрунт та зменшити його водопроникність. У компанії запевнили, що будівництво метро на Виноградар продовжується у штатному режимі та закликали стежити за офіційними оновленнями.

Коментар компанії Autostrada щодо консервації об’єкта
Коментар компанії Autostrada щодо консервації об’єкта
скриншот

Попри роз'яснення будівельників, допис отримав низку критичних коментарів від місцевих жителів. Кияни висловлюють сумніви щодо темпів робіт, зазначаючи про відсутність реального прогресу в прокладанні тунелів, та закликають підрядника спершу відновити нормальний рух транспорту на поверхні.

Зокрема, дописувачі скаржаться на тривалі перекриття проспекту Європейського Союзу, вулиць Межової та Полкової, а також виїзду з автокооперативу «Мрія». За словами мешканців, деякі ділянки обіцяли перекрити лише на десять днів ще у лютому, проте обмеження тривають досі, створюючи значні незручності для жителів довколишніх будинків.

Мешканці Києва скаржаться на тривалі перекриття проспекту Європейського Союзу, вулиць Межової та Полкової
Мешканці Києва скаржаться на тривалі перекриття проспекту Європейського Союзу, вулиць Межової та Полкової
скриншот

Нагадаємо, група компаній «Автострада» (засновник – Максим Шкіль) виграла тендер і будує нову ділянку «зеленої» гілки від станції «Сирець». Договором передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Вартість робіт – близько 6 млрд грн, з них місто уже виділило 4 млрд грн. Планується, що дві нові станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів.

Зазначмо, що попередній підрядник на цій ділянці – компанія «Київметробуд» – отримала аванс на будівництво і поклала його на депозит. Суд визнав таке використання грошей місцевого бюджету нецільовим, а у грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвало договір з Київметробудом через незадовільні темпи будівництва. У травні КП «Київський метрополітен» оголосив тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

До слова, «Автострада» також займалася відновленням перегінного тунелю між станціями київського метро «Деміївська» та «Либідська». Цей контракт компанія отримала без проведення відкритих торгів через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

Читайте також:

Теги: Київ метро будівництво тендер місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анатолій Криволап на відкритті власної виставки у Національному музеї «Київська картинна галерея»
Магія кольору й світла: у Києві відкрилася виставка Анатолія Криволапа (фото)
18 вересня, 08:01
Флігель, зведений у 30–40-х роках ХІХ століття, є складовою історичної забудови Подолу
Прокуратура через суд вимагає захистити садибу київського війта на Подолі
21 вересня, 15:50
Вологість повітря у Києві становить88 %
Якість повітря у Києві 29 вересня 2026 року
29 вересня, 08:21
На Теремківській автівки пливуть по дорозі через витік із магістрального водопроводу
У Голосіївському районі прорвало магістральний водопровід: без води школа та садок
29 вересня, 12:55
Реактивний «шахед» здатний розвинути швидкість до 400–650 км/год
Летить зі швидкістю ракети: стало відомо, за скільки реактивний шахед перетинає Київ
29 вересня, 14:51
Скористатися укриттями зможуть також люди, які перебувають під час повітряної тривоги поруч із виставковим центром
У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей 
29 вересня, 16:02
Лук'янівський район Києва, який найбільше постраждав від російських атак
The Guardian: Київ став прифронтовим містом
30 вересня, 01:33
Манчестер є одним з кандидатів на проведення Олімпіади-2040
Заявка Манчестера на проведення Олімпіади-2040 є під загрозою через скандал із «Манчестер Сіті»
4 жовтня, 23:17
Соцмережі вибухнули жартами у відповідь на складну ситуацію з транспортом
Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві
2 жовтня, 17:01

Новини

Театру Лесі Українки – 100 років: з нагоди ювілею вся трупа вийде на сцену у спеціальній виставі
Театру Лесі Українки – 100 років: з нагоди ювілею вся трупа вийде на сцену у спеціальній виставі
Будівництво метро на Виноградар: Аutostrada пояснила, чому засипає котлован
Будівництво метро на Виноградар: Аutostrada пояснила, чому засипає котлован
У двох районах Києва тимчасово припинене гаряче водопостачання після обстрілу ТЕЦ-4
У двох районах Києва тимчасово припинене гаряче водопостачання після обстрілу ТЕЦ-4
У Києві працює ППО: столицю атакують ворожі дрони
У Києві працює ППО: столицю атакують ворожі дрони
Київ повертається до графіків відключення світла після масованого обстрілу
Київ повертається до графіків відключення світла після масованого обстрілу
Якість повітря у Києві 15 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 15 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
77K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
13 жовтня, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua