Будівництво метро на Виноградар: Аutostrada пояснила, чому засипає котлован

У компанії запевнили, що будівництво метро на Виноградар продовжується у штатному режимі

У соцмережах поширилися чутки про нібито заморожування будівництва метрополітену на Виноградарі. Приводом для занепокоєння жителів столиці став допис у профільній спільноті «Метро на Виноградар», автори якого припустили, що компанія-підрядник готується до консервації проєкту та засипає котлован. Про це повідомляє «Главком».

Допис у профільній спільноті «Метро на Виноградар» скриншот

Однак у компанії Autostrada оперативно спростували цю інформацію та пояснили, що на майданчику триває запланований технологічний процес. Представники підрядника наголосили, що тимчасове заповнення частини котловану ґрунтом викликане необхідністю стабілізувати ділянку через активне надходження ґрунтових вод. Це дозволить створити надійну й стійку основу для проведення наступних складних інженерних робіт.

Надалі фахівці планують виконати закріплення основи майбутньої станції «Мостицька» за спеціальною технологією струминної цементації jet-grouting. Такий метод дозволить суттєво зміцнити ґрунт та зменшити його водопроникність. У компанії запевнили, що будівництво метро на Виноградар продовжується у штатному режимі та закликали стежити за офіційними оновленнями.

Коментар компанії Autostrada щодо консервації об’єкта скриншот

Попри роз'яснення будівельників, допис отримав низку критичних коментарів від місцевих жителів. Кияни висловлюють сумніви щодо темпів робіт, зазначаючи про відсутність реального прогресу в прокладанні тунелів, та закликають підрядника спершу відновити нормальний рух транспорту на поверхні.

Зокрема, дописувачі скаржаться на тривалі перекриття проспекту Європейського Союзу, вулиць Межової та Полкової, а також виїзду з автокооперативу «Мрія». За словами мешканців, деякі ділянки обіцяли перекрити лише на десять днів ще у лютому, проте обмеження тривають досі, створюючи значні незручності для жителів довколишніх будинків.

Мешканці Києва скаржаться на тривалі перекриття проспекту Європейського Союзу, вулиць Межової та Полкової скриншот

Нагадаємо, група компаній «Автострада» (засновник – Максим Шкіль) виграла тендер і будує нову ділянку «зеленої» гілки від станції «Сирець». Договором передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Вартість робіт – близько 6 млрд грн, з них місто уже виділило 4 млрд грн. Планується, що дві нові станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів.

Зазначмо, що попередній підрядник на цій ділянці – компанія «Київметробуд» – отримала аванс на будівництво і поклала його на депозит. Суд визнав таке використання грошей місцевого бюджету нецільовим, а у грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвало договір з Київметробудом через незадовільні темпи будівництва. У травні КП «Київський метрополітен» оголосив тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

До слова, «Автострада» також займалася відновленням перегінного тунелю між станціями київського метро «Деміївська» та «Либідська». Цей контракт компанія отримала без проведення відкритих торгів через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.