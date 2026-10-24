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У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, є загиблий

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, є загиблий
Від отриманих поранень один з потерпілих загинув
фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали стрільця

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

Попередньо відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів.

Від отриманих поранень один з потерпілих загинув, іншого госпіталізовано. Наразі лікарі надають йому допомогу.

Правоохоронці затримали стрільця. Всі обставини події зʼясовуються.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася стрілянина на території територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Унаслідок стрілянини були поранені троє співробітників поліції та троє військовослужбовців.

Також у Києві поліцейські затримали місцевого жителя, який стріляв з балкону багатоповерхівки зі стартового пістолета. 

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Теги: стрілянина пістолет конфлікт Київ

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