У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, є загиблий
Правоохоронці затримали стрільця
У Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.
Попередньо відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів.
Від отриманих поранень один з потерпілих загинув, іншого госпіталізовано. Наразі лікарі надають йому допомогу.
Правоохоронці затримали стрільця. Всі обставини події зʼясовуються.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася стрілянина на території територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Унаслідок стрілянини були поранені троє співробітників поліції та троє військовослужбовців.
Також у Києві поліцейські затримали місцевого жителя, який стріляв з балкону багатоповерхівки зі стартового пістолета.
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