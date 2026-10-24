У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, є загиблий

Від отриманих поранень один з потерпілих загинув

Правоохоронці затримали стрільця

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

Попередньо відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів.

❗️Зʼявилися перші кадри затримання стрільця у Святошинському районі Києва — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 24, 2026

Від отриманих поранень один з потерпілих загинув, іншого госпіталізовано. Наразі лікарі надають йому допомогу.

Правоохоронці затримали стрільця. Всі обставини події зʼясовуються.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася стрілянина на території територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Унаслідок стрілянини були поранені троє співробітників поліції та троє військовослужбовців.

Також у Києві поліцейські затримали місцевого жителя, який стріляв з балкону багатоповерхівки зі стартового пістолета.