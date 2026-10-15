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Пасажирів затиснуло в палаючій автівці: у ДТП на Вишгородщині загинули двоє людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пасажирів затиснуло в палаючій автівці: у ДТП на Вишгородщині загинули двоє людей
Унаслідок катастрофи загинули двоє людей, ще двоє осіб госпіталізовані
фото: ДСНС Київщини/Facebook

На місці події бійці ДСНС провели роботи з деблокування тіл загиблих із понівеченого транспорту

Уранці 15 жовтня у селищі Димер Вишгородського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення одна з автівок загорілася. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київської області.

Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку о 09:02. На місце події терміново вихав черговий караул 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники гасять пожежу на місці ДТП
Рятувальники гасять пожежу на місці ДТП
фото: ДСНС Києва

Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що від потужного удару один із легковиків охопило полум'я. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 09:19.

Унаслідок катастрофи загинули двоє людей. Ще двоє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Унаслідок катастрофи загинули двоє людей
Унаслідок катастрофи загинули двоє людей
фото: ДСНС Києва

На місці події бійці ДСНС провели роботи з деблокування тіл загиблих із понівеченого транспорту. Обставини та причини смертельної аварії наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, уранці 14 жовтня на автошляху М-05 Київ – Одеса поблизу селища Глеваха Фастівського району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення одна людина загинула на місці. Також травми отримали двоє дітей – 2008 та 2011 років народження. Рятувальникам довелося за допомогою спеціального обладнання деблокувати тіло загиблої особи з понівеченого авто.

У вересні на автошляху Київ – Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю бензовоза та вантажного автомобіля. Унаслідок зіткнення транспортних засобів спалахнула сильна пожежа. 

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Теги: ДТП Київ смерть

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