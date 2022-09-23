Як провести останні миті життя у разі ядерного удару: кияни обговорюють незвичну ідею

Жителів Києва заінтригувала ідея щодо того, як провести час, готуючись до смерті у разі ядерного удару Росії

Кияни у соцмережах активно обговорюють нещодавню заяву російського диктатора Володимира Путіна про можливість застосування ядерної зброї та що вони робитимуть у разі, якщо Росія все ж зважиться на такий крок. Особливо розбурхав соцмережі допис про те, що нібито у разі ядерного удару люди планують зібратися на горі Щекавиці у Києві та влаштувати оргію.

«Не буду вам розказувати довгу історію про те, як я про це дізналась, але в Києві існує спільнота з чатом в ТГ, які планують в разі ядерного вибуху зібратись на Щекавиці і влаштувати оргію. Так що майте на увазі, раптом у когось з вас це нездійснена сексуальна фантазія», – написала у Twitter користувачка Наталія Піскова.

Розповідь дівчини зацікавила користувачів мережі, люди почали просити «для друга» посилання на згаданий Telegram-чат. Своєю чергою вона пообіцяла, що спробує розшукати посилання на цей чат, якщо збере 65 тис. грн на потреби військових. Наразі збір триває.

Допис викликав хвилю жартів у мережі. Люди почали жартувати, що не обов’язково збиратися на Щекавиці, а можна реалізувати ідею і в інших місцях, або що можна зібратися і без ядерного удару.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін озвучив погрози про можливість застосування ядерної зброї.

Як заявив колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю в Україні, США дадуть відповідь «нищівним ударом» відплати по російських військових базах або Чорноморському флоту.