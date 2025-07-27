Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
Вологість повітря станом на 10:00 складає 78%
У столиці сьогодні чисте повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Середній індекс якості атмосферного повітря станом на 10:00 27 липня 43 – це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей. Проте в деяких місцях індекс забрудненості повітря досяг помірного.
Вологість повітря станом на 10:00 складає 78%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, сьогодні у столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°; у Києві вночі 20-22°, вдень 27-29°.