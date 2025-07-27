Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу

Вологість повітря станом на 10:00 складає 78%

У столиці сьогодні чисте повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Середній індекс якості атмосферного повітря станом на 10:00 27 липня 43 – це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей. Проте в деяких місцях індекс забрудненості повітря досяг помірного.

Вологість повітря станом на 10:00 складає 78%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, сьогодні у столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°; у Києві вночі 20-22°, вдень 27-29°.