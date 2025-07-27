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Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
Середній індекс якості атмосферного повітря у столиці становить 43
фото з відкритих джерел

Вологість повітря станом на 10:00 складає 78%

У столиці сьогодні чисте повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Середній індекс якості атмосферного повітря станом на 10:00 27 липня 43 – це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей. Проте в деяких місцях індекс забрудненості повітря досяг помірного.

Вологість повітря станом на 10:00 складає 78%. 

Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу фото 1

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, сьогодні у столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°; у Києві вночі 20-22°, вдень 27-29°.

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Теги: Київ повітря погода

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