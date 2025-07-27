Град та шквали: прогноз погоди на 27 липня

На Київщині сьогодні вдень прогнозується короткочасний дощ

В Україні сьогодні, 27 липня, буде хмарно з проясненнями. У деяких областях очікуються град та шквали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укргідрометцентр».

Згідно з прогнозом синоптиків, у західних, Вінницькій, вдень і у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються помірні дощі. На заході – в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°, на заході країни 21-26°; на півдні та південному-сході вночі 20-25°, вдень 29-34°, у південній частині сильна спека 35-38°.

На Київщині та у столиці також хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°; у Києві вночі 20-22°, вдень 27-29°.

Нагадаємо, метеорологи прогнозують, що серпень буде спекотним і сухим. Температура перевищуватиме кліматичну норму. Середня місячна температура передбачається 20-26°, що на 1,5-2° вище за норму; в західних областях 17-20° (в Карпатах 14-16°), що в межах норми.

Водночас місячна кількість опадів очікується 23-40 мм, що менше (64-73 %) норми; в західних областях 60-77 мм (в Карпатах 94-116 мм), що в межах (80-120 %) норми.