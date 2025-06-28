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У Києві на вихідних 28-29 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на вихідних 28-29 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У суботу прибдати фермерські продукти можна буде у восьми районах столиці
фото: glavcom.ua

У неділю ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці

Цими вихідними, 28 та 29 червня, у столиці пройдуть традиційні продуктові сільськогосподарські ярмарки, де мешканці та гості Києва зможуть придбати свіжі овочі, фрукти, м'ясну, молочну продукцію та інші товари безпосередньо від виробників. Про це повідомляє «Главком» із посилнням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, 28 червня (субота) ярмарки пройдуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд з поштамтом «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

29 червня (неділя) ярмарки пройдуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, орієнтовно до 19 серпня на Бессарабському ринку триватимуть роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

До слова, у Києві було знищено партію салату з Італії, який був заражений карантинним організмом – західним квітковим трипсом. 

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Теги: Київ продукти ярмарок

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