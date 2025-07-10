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«Ганьба нам. Ми боїмося зупинити Путіна зараз». Австралійський генерал про обстріл Києва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Ганьба нам. Ми боїмося зупинити Путіна зараз». Австралійський генерал про обстріл Києва
Раян: Не хочемо зробити те, що необхідно, щоб це зупинити
фото з відкритих джерел

«Це відбувається зараз тому, що ми не хочемо зробити те, що необхідно, щоб це зупинити»

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян відреагував на нічний обстріл української столиці. Про це він написав у соціальній мережі  Х, передає «Главком».

Раян поділився дописом, у якому були кадри руху російських ударних дронів та ракет, що буквально оточили Київ з усіх напрямків.

Він написав: «Це відбувається зараз тому, що ми – Австралія, Америка, Європа та інші, як політики, так і громадяни – не хочемо зробити те, що необхідно, щоб це зупинити».

Та продовжив, що країни-партнери не готові «ризикувати своїми життями чи надто великими ресурсами, щоб допомогти Україні протистояти Путіну зараз».

«У результаті гинуть українці, а нам доведеться зіткнутися з ще більш нахабними Путіним і Сі пізніше – за набагато вищу ціну. Ганьба нам», – підсумував він.

«Ганьба нам. Ми боїмося зупинити Путіна зараз». Австралійський генерал про обстріл Києва фото 1

Нагадаємо, Росія продовжує тероризувати мирне на селення України. Цієї ночі Київ опинився під масованою атакою російських безпілотників та балістичних ракет. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані численні пожежі, є поранені.

У мережі показали перші кадри з наслідками ворожого обстрілу. 

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Теги: військова допомога обстріл Київ

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