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Скандальні російськомовні концерти Сердючки. Директор розважального комплексу сплатить штраф

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Суд визнав директора винним у вчиненні адміністративного правопорушення
фото: instagram.com/v_serduchka

Директора Osocor Residence, де відбувся скандальний концерт Вєрки Сердючки, оштрафували за російськомовні пісні

Директор Osocor Residence був визнаний винним у порушенні мовного законодавства під час концерту. Бориспільський міськрайонний суд Київської області наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 425 гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду.

Згідно з матеріалами справи, 13 червня у Києві, під час концерту, організованого Osocor Residence, лунала російськомовна музика. Зокрема, відомий український співак Андрій Данилко, який виступає під сценічним образом Вєрка Сердючка, виконав близько двох пісень російською мовою. Це розцінили як порушення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора» від 19.06.2022 № 7273.

Директор Osocor Residence не з'явився на судове засідання, попри належне повідомлення. Суд, враховуючи його відсутність як спробу затягування процесу, ухвалив рішення розглянути справу без його участі. Провина директора була підтверджена протоколом про адміністративне правопорушення, а також іншими доказами, зокрема скріншотами та відеозаписами.

Суд визнав директора винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав штраф у розмірі 425 грн. Додатково, директор має сплатити судовий збір 605 грн.

Нагадаємо, 13 червня відбувся концерт Вєрки Сердючки в одному з закладів Києва. Артистка заспівала російською деякі пісні зі свого репертуару. У мережі опублікували кадри з цього концерту, що викликали хвилю критики з боку українців.

Раніше співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, днями потрапила в гучний скандал. Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською

До слова, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. 

За словами Днилка, Вайкуле не знає української, а він не знає латиської.

«Я маю своє ставлення до цього. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу: «А може, агресор розмовляє російською?». Розумієте різницю?», – сказав Данилко в інтерв'ю.

Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Данилко визнає, що в очах інших він може бути не правий і розуміє, що складний час, люди дуже складно живуть.

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Теги: Андрій Данилко суд мова Київ скандал

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