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У Солом'янському районі майже тиждень тривав демонтаж МАФа: у чому особливість кіоска

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Солом'янському районі майже тиждень тривав демонтаж МАФа: у чому особливість кіоска
Кіоск виявився вп'ятеро більшим за середньостатистичний МАФ
фото: «Київдемонтаж»

Конструкція займала площу у 104 кв. м, що більш ніж утричі перевищує дозволені для тимчасових споруд розміри

На вулиці Академіка Шалімова, що у Солом’янському районі Києва, завершився демонтаж тимчасової споруди. Як повідомив «Київдемонтаж», роботи тривали цілий робочий тиждень, інформує «Главком».

Конструкція займала площу у 104 кв. м
Конструкція займала площу у 104 кв. м
фото: «Київдемонтаж»
Конструкція виявилася вп'ятеро більшою за середньостатистичний МАФ
Конструкція виявилася вп'ятеро більшою за середньостатистичний МАФ
фото: «Київдемонтаж»

Повідомляється, що конструкція займала площу у 104 кв. м, що більш ніж утричі перевищує дозволені 30 кв. м для тимчасових споруд і є вп'ятеро більшою за середньостатистичний МАФ.

Такі тимчасові споруди збирають прямо на місці – по частинах, зауважиди комунальники
Такі тимчасові споруди збирають прямо на місці – по частинах, зауважиди комунальники
фото: «Київдемонтаж»

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Демонтаж тимчасової споруди тривав повний робочий тиждень
Демонтаж тимчасової споруди тривав повний робочий тиждень
фото: «Київдемонтаж»

акі масштабні об'єкти, як зазначається, часто збирають на місці поетапно: спочатку зводять металевий каркас, потім додають прибудови, що з часом перетворюється на великий павільйон, порушуючи при цьому Правила благоустрою Києва.

Також у Києві фахівці комунального підприємства «Київблагоустрій» щодня стикаються з нетипово великими тимчасовими спорудами, які вимагають значних зусиль для демонтажу. Офіційний рекорд зафіксували у Святошинському районі на вулиці Чорнобильській, де демонтували МАФ площею 54 кв.м. Зазначається, що такі громіздкі конструкції – не виняток і зустрічаються по всьому району.

Раніше у столиці завершили основний етап демонтажних робіт біля станції метро «Житомирська». Зазначається, що роботи тривали впродовж двох тижнів через значну кількість тимчасових споруд та їхні габарити. В результаті вдалося звільнити понад 700 кв. м території. Комунальники демонтували 30 тимчасових споруд, також вивезено залишки конструкцій та будівельних матеріалів. 

У Оболонському районі біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.

Як повідомлялося, у Києві вже відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.

У той час, коли столична міська влада декларує активну боротьбу з незаконними малими архітектурними формами (МАФами), на Оболоні з'явився свіжий фундамент, на якому невдовзі, імовірно, виникне новий кіоск. Буде це один кіоск чи декілька поки невідомо. 

Теги: Київ МАФи демонтували благоустрій

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