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Якість повітря у Києві 23 жовтня 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Якість повітря у Києві 23 жовтня 2026 року
Вологість повітря у Києві становить 96%
фото: glavcom.ua

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці

Станом на ранок 23 жовтня у столиці зберігається переважно помірний рівень якості повітря, однак у деяких районах зафіксовано шкідливі показники. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 23 жовтня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 07:00 23 жовтня 2026 року в Києві загалом якість повітря є доброю. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Деснянському районі – 27 AQI. У Солом'янському та Святошинському районі зафіксовано найвищий, помірний забруднення повітря – 85 та 71 AQI відповідно.

Якість повітря у Києві 23 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 23 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Найвищий, шкідливий рівень забруднення повітря зафіксовано на вулиці Івана Пулюя, 1 – 169 AQI.

Якість повітря, зафіксована на вул. Івана Пулюя,1 у Києві 23 жовтня 2026 року
Якість повітря, зафіксована на вул. Івана Пулюя,1 у Києві 23 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Шкідливий рівень забруднення також фіксується на просп. Академіка Глушкова, 2К12 та просп. Європейського Союзу – 108 AQI.

Якість повітря, зафіксована на просп. Академіка Глушкова, 2К12 у Києві 23 жовтня 2026 року
Якість повітря, зафіксована на просп. Академіка Глушкова, 2К12 у Києві 23 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com
Якість повітря, зафіксована на просп. Європейського Союзу, 84 23 жовтня 2026 року
Якість повітря, зафіксована на просп. Європейського Союзу, 84 23 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 23 жовтня: Aqicn 

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 23 жовтня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині. 

Теги: повітря Київ

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