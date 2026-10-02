У столиці дрон влучив у 25-поверховий будинок

Інформація про постраждалих уточнюється

У Дарницькому районі Києва через російську атаку пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За даними влади, інформація про постраждалих уточнюється. Екстрені служби прямують на місце події.

Також у Києві під час нової атаки безпілотників зафіксовано влучання в Південний міст.

Зокрема, уламки безпілотників, які впали у Голосіївському районі столиці, пошкодили нежитлову будівлю та кілька автівок. Пожежі немає. За попередніми даними, постраждалих також немає.

До слова, російські війська ввечері 1 жовтня атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок удару виникли пожежі, зокрема вогонь охопив адміністративну будівлю вугільного підприємства.