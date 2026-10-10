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Влада закликала киян запастися водою, їжею та зарядити павербанки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Влада закликала киян запастися водою, їжею та зарядити павербанки
Людям радять розрахувати запаси щонайменше на три дні
фото з відкритих джерел

Жителів міста просять заздалегідь подбати про базові потреби

Столична влада просить жителів Києва терміново підготувати індивідуальні запаси на випадок тривалих відключень світла та води. Причиною такого кроку стало стрімке збільшення кількості російських ударів по українській енергетиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Міська влада заявила, що енергетики та комунальні служби працюють цілодобово, щоб утримувати стабільне постачання. Також комунальні служби роблять все можливе, щоб відновити штатні параметри постачання води.

Жителів міста просять заздалегідь подбати про базові потреби. Людям радять розрахувати запаси щонайменше на три дні. Насамперед йдеться про питну та технічну воду. На одну дорослу людину радять запасти три літри питної та 10-12 літрів технічної води на добу. У разі масштабних знеструмлень у столиці працюватимуть 155 бюветних комплексів, які підключені до генераторів.

Також у КМДА радять тримати повністю зарядженими павербанки та портативні станції. Окрім того, рекомендують купити ліхтарики, свічки, батарейки та їжу тривалого зберігання, яку не потрібно готувати на електричній плиті. Окремо влада наголошує на важливості утеплення квартир та використання світловідбивних елементів на одязі у темну пору доби.

Нагадаємо, у Києві та Київській області через російську атаку на енергетичні об'єкти виникли аварійні відключення електроенергії.

Згодом мер Києва Віталій Кличко пояснив, що через пошкодження енергетичного об'єкта в Київській області погіршилася ситуація з електропостачанням столиці. Крім того, у місті виникли перебої з водопостачанням. За словами міського голови, фахівці вже працюють над відновленням подачі води.

За інформацією КМДА, станом на 15:00 водопостачання правобережної частини Києва поступово стабілізується. Водопровідні мережі столиці наповнені водою. Водночас через обмеження електропостачання окремі водопровідні об'єкти продовжують працювати зі зниженою потужністю.

Наразі знижений тиск у водопровідній мережі зберігається на житловому масиві Микільська Борщагівка. Каналізаційні насосні станції міста працюють у штатному режимі. 

Нагадаємо, раніше у Києві зупинився метрополітен через зникнення напруги від зовнішніх центрів електроживлення. У столичній підземці тимчасово призупинили рух поїздів та роботу ескалаторів Про відновлення роботи команда метрополітену пообіцяла повідомити додатково.

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Теги: Віталій Кличко водопостачання влада відключення обмеження Київ

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