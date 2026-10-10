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У Києві та області – аварійні відключення світла, є перебої з водою

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Києві та області – аварійні відключення світла, є перебої з водою

Росіяни пошкодили енергооб'єкт на Київщині

У Києві та Київській області через російську атаку на енергетичні об'єкти виникли аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Спочатку аварійні відключення було зафіксовано на Південній Борщагівці у столиці. Близько 13:30 у ДТЕК повідомили про нові масштабні відключення електроенергії в Києві.

«Стабілізаційні графіки наразі не діють. Енергетики працюють на місцях, щоб якомога швидше повернути світло», – йдеться у повідомленні.

Крім того, через атаку на енергетичні об'єкти без електропостачання залишилася частина споживачів у Бучанському районі Київської області.

Компанія ДТЕК зазначила, що енергетики продовжують відновлювальні роботи. Терміни повного відновлення електропостачання наразі не уточнюються.

Згодом мер Києва Віталій Кличко пояснив, що через пошкодження енергетичного об'єкта в Київській області погіршилася ситуація з електропостачанням столиці. Крім того, у місті виникли перебої з водопостачанням. За словами міського голови, фахівці вже працюють над відновленням подачі води.

Нагадаємо, раніше у Києві зупинився метрополітен через зникнення напруги від зовнішніх центрів електроживлення. У столичній підземці тимчасово призупинили рух поїздів та роботу ескалаторів Про відновлення роботи команда метрополітену пообіцяла повідомити додатково.

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Теги: відключення світла вода відключення електроенергія Віталій Кличко водопостачання Київ Київщина

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