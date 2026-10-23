В Україні до 20°, місцями дощитиме: погода на 23 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 14°-16° тепла

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім заходу та сходу, дощі. Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, в західних та східних областях 4-9° тепла, вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

Прогноз погоди на 23 жовтня Укргідрометцентр

У п'ятницю, 23 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині.