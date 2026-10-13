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Атака дронів на Київщину: у Бучанському районі горить складська будівля (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака дронів на Київщину: у Бучанському районі горить складська будівля (відео)
Дим над місцем ворожої атаки на Київщині
скриншот відео

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає

Сьогодні, 13 жовтня, під час чергової ворожої атаки безпілотників у Бучанському районі Київської області спалахнула масштабна пожежа на цивільному об'єкті. Внаслідок влучання або падіння уламків БпЛА загорілася складська будівля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

«На місці події працюють рятувальники та спеціальна техніка. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС», – йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними обласної влади, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо: e столиці під час чергової ворожої атаки зафіксовано падіння уламків безпілотника. У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвірʼя. внаслідок атаки травмовано жінку.

Теги: Київ обстріл

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