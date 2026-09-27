РФ атакувала дронами різні райони Києва: що відомо про наслідки

У Дарницькому районі уламки шахеда впали на територію дитячого садка

Під час останньої повітряної атаки на Київ по обіді 27 вересня зафіксовано влучання у кількох районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Так о 16:10 він підтвердив влучання дрона в адміністративну будівлю в Голосіївському районі.

Уже через годину стало відомо, що в Дарницькому районі безпілотник атакував дев’ятиповерховий житловий будинок на рівні четвертого та п’ятого поверхів.

«Пожежу, що сталася в житловому будинку в Дарницькому районі, куди влучив БпЛА, ліквідували. Одній постраждалій жінці медики надали допомогу на місці», – уточнив мер.

Близько 18:00 Кличко написав, що в Солом'янському районі після падіння уламків російського дрона палають автомобілі.

Через 15 хвилин стало відомо, що в Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію парку. В іншому місці через їхнє падіння виникло займання на відкритій території. Ще за однією адресою в Голосієві загорілися автомобілі.

У Дарницькому районі уламки дрона впали на територію дитячого садка.

«У Голосіївському районі уламки БпЛА виявили біля дитячого майданчика. У Дарницькому районі локалізували пожежу на території нежитлової забудови», – повідомив Кличко о 18:48.

Нагадаємо, вранці 27 вересня влучання та руйнування зафіксували у Солом’янському й Шевченківському районах столиці. Російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві у Шевченківському районі. Унаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У Солом’янському районі було знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі та будівлю школи. У постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей.

Також унаслідок російської атаки було пошкоджено один зі складів, де багато років працювала логістична компанія Zammler.