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Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 3-4 жовтня (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 3-4 жовтня (адреси)
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
фото: КМДА

На  ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами

Цього тижня, із 29 вересня до 4 жовтня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 3 жовтня ярмарки заплановано у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 4 жовтня ярмарки заплановано в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, середні ціни на  молочні продукти в Україні протягом вересня змінилися по-різному:  молоко та твердий сир подорожчали, тоді як кефір і масло стали дешевшими. Середня ціна молока «Простонаше» 1% у фасуванні 900 мл з початку вересня зросла з 68 грн до 71,50 грн. Таким чином, продукт подорожчав на 3,50 грн. Твердий сир «Комо Традиційний» 50% також додав у ціні. Кілограм продукту нині в середньому коштує 616,32 грн проти 600,72 грн на початку вересня. Різниця становить 15,60 грн. У торговельних мережах вартість молочної продукції може помітно відрізнятися від середніх показників по Україні. На ціну впливають виробник, фасування та акції.

Теги: продукти Київ ярмарок

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