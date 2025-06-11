У Києві жінка хотіла «викупити» чоловіка з в’язниці, але стала жертвою шахрая
Раніше судимий мешканець Київщини вирішив нажитися на дружині колишнього співкамерника
Правоохоронці Києва затримали раніше судимого чоловіка, який виманив у жінки 400 тис. грн під приводом буцімто домовленості з суддями щодо дострокового звільнення її чоловіка з-під варти. Шахраю загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Національної поліції України.
Як встановили правоохоронці, шахрай – раніше судимий мешканець Київщини. Ще під час перебування у столичному слідчому ізоляторі налагодив стосунки зі своїм сусідом по камері.
Дізнавшись історію його ув’язнення, аферист запропонував допомогу через нібито «надійні зв’язки» у судових органах. Після звільнення з-під варти наприкінці березня цього року, він зв’язався із дружиною свого колишнього співкамерника та повідомив, що для звільнення чоловіка потрібно передати суддям хабар через його знайомого.
У ході спецоперації оперативники затримали зловмисника одразу після отримання ним 400 тис. грн.
«Тепер до колекції інкримінованих статей він може додати ще кілька – це підбурення до надання неправомірної вигоди службовим особам та шахрайство (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України). За вчинене зловмиснику загрожує до 8 років тюремного ув’язнення. Подальшу долю фігуранта вирішить суд», – наголосили у Нацполіції.
Нагадаємо, столична поліція повідомила про підозру арештанту київського СІЗО, який, за даними слідства, ошукав рідних військових на 345 тис. грн під приводом продажу комплектуючих до РЕБів. 35-річний чоловік, засуджений за серію майнових злочинів, розміщував в інтернеті оголошення щодо продажу електронних пристроїв, а для того, щоб викликати довіру громадян, вів спілкування від імені військового та розмістив фото особи у військовій формі. Поліцейські довели причетність порушника до 16-ти епізодів злочинної діяльності.
До слова, у Дніпропетровській області викрили групу шахраїв, які наживалися на родинах військових. Вони обіцяли допомогти повернути зниклих безвісти або полонених бійців, але замість цього виманювали гроші.
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