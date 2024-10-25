Головна Київ Новини
search button user button menu button

Юна киянка здобула «золото» на міжнародній виставці винаходів у Хорватії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Юна киянка здобула «золото» на міжнародній виставці винаходів у Хорватії
Міжнародне інноваційне шоу «Inova» – виставка винаходів, яка проходить з 1971 року у місті Загреб (Хорватія)
фото: пресслужба Солом’янської РДА

Проєкт Софії посів ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН 2023-2024 років

Юна киянка Софія Столяр розробила інтелектуальну систему для автоматизації моніторингу та управління транспортною системою міста Києва. Про це  повідомила пресслужба Солом’янської РДА.

Проєкт Софії «Розробка інтелектуальної системи для автоматизації моніторингу та управління транспортною системою міста Києва з використанням штучного інтелекту» (керівники проєкту: вчитель інформатики нашого ліцею Комаров Іван Юрійович, завідувачка відділення інженерії та матеріалознавства Київської МАН Ігнатова Станіслава Станіславівна) посів ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН 2023-2024 н.р.

Юна киянка здобула «золото» на міжнародній виставці винаходів у Хорватії фото 1

Киянка брала участь в Міжнародній науково-технічній конференції студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» на базі ХVІІI Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи телекомунікацій 2024».

Юна киянка здобула «золото» на міжнародній виставці винаходів у Хорватії фото 2

Міжнародне інноваційне шоу «Inova» – виставка винаходів, яка проходить з 1971 року у місті Загреб (Хорватія) тривала з 16 по 19 жовтня. Це шоу винаходів та інновацій – один з найдавніших наукових заходів, який щороку об’єднує винахідників з Європи, Азії, Океанії, Африки, Північної та Південної Америки.

Цього року до виставки долучилося близько 500 учасників з 20 країн світу. Українську делегацію представив 31 учасник. Золото в скарбничку команди України здобула ліцеїстка 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ КПІ Софія Столяр. 

Юна киянка здобула «золото» на міжнародній виставці винаходів у Хорватії фото 3

Раніше повідомлялося, що українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій World Press Photo 2024 року. В європейському регіоні відзначили світлини фотографки Юлії Кочетової, а також фотографії з України від Йоганни-Марії Фріц, присвячені зруйнованій росіянами Каховській дамбі.

Теги: кияни конкурс штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мельник: Якщо б у нашій посольській команді було би 100 дипломатів, то, повірте, я би знайшов кожному з них чим зайнятися у режимі 24/7
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
14 жовтня, 16:22
Джон Хопфілд (ліворуч) та Джеффрі Хінтон
Названо лауреатів Нобелівської премії-2024 з фізики
8 жовтня, 15:16
Кияни скаржаться на те, що підприємство продовжує роботу попри видане розпорядження щодо зупинення дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Скарги на діяльність асфальтобетонного заводу «АБЗ-1»: столична влада звернулася до поліції
8 жовтня, 11:53
Накопичувач пропонує до 4 ТБ дискового простору, підвищену на 50% енергоефективність та швидкість послідовного читання до 14 500 МБ/с
Samsung запускає масове виробництво чипів пам’яті для комп’ютерів зі штучним інтелектом
4 жовтня, 17:38
Google не полишає надії досягти успіхів OpenAI у галузі штучного інтелекту
Буде міркувати як людина: Google працює над новітньою технологією штучного інтелекту
4 жовтня, 09:33
2007 року Верка Сердючка представляла Україну на «Євробаченні» та зайняла друге місце
Андрію Данилку – 51. Біографія, архівні світлини та цікаві факти про артиста
2 жовтня, 17:58
Кияни отримають додаткові виплати з нагоди Дня захисників і захисниць
Кияни отримають додаткові виплати з нагоди Дня захисників і захисниць
1 жовтня, 11:04
Матеріальну допомогу в розмірі від 1 200 до 2 500 грн отримають майже 59 тис. мешканців столиці
До Дня захисників і захисниць України кияни отримають одноразові виплати
27 вересня, 14:01
Мистецтвознавець і арткритик Браян Сьюелл
У Британії опублікують статтю, написану штучним інтелектом від імені мертвої людини
26 вересня, 18:59

Новини

Юна киянка здобула «золото» на міжнародній виставці винаходів у Хорватії
Юна киянка здобула «золото» на міжнародній виставці винаходів у Хорватії
Уламки дрона пошкодила лінію електропередачі: наслідки ворожої атаки на Київщину
Уламки дрона пошкодила лінію електропередачі: наслідки ворожої атаки на Київщину
Екологи повідомили, яка якість повітря у столиці
Екологи повідомили, яка якість повітря у столиці
Уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі: з'явилося фото наслідків
Уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі: з'явилося фото наслідків
Без дощів, але похмуро: синоптики дали прогноз на 25 жовтня
Без дощів, але похмуро: синоптики дали прогноз на 25 жовтня
У Києві під час застілля чоловік зарізав товариша
У Києві під час застілля чоловік зарізав товариша

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
69K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
28K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
14K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Чоловіки 50-60 років підлягають мобілізації на загальних умовах – Волинський ТЦК

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua