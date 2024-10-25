Юна киянка здобула «золото» на міжнародній виставці винаходів у Хорватії

Міжнародне інноваційне шоу «Inova» – виставка винаходів, яка проходить з 1971 року у місті Загреб (Хорватія)

Проєкт Софії посів ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН 2023-2024 років

Юна киянка Софія Столяр розробила інтелектуальну систему для автоматизації моніторингу та управління транспортною системою міста Києва. Про це повідомила пресслужба Солом’янської РДА.

Проєкт Софії «Розробка інтелектуальної системи для автоматизації моніторингу та управління транспортною системою міста Києва з використанням штучного інтелекту» (керівники проєкту: вчитель інформатики нашого ліцею Комаров Іван Юрійович, завідувачка відділення інженерії та матеріалознавства Київської МАН Ігнатова Станіслава Станіславівна) посів ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН 2023-2024 н.р.

Киянка брала участь в Міжнародній науково-технічній конференції студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» на базі ХVІІI Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи телекомунікацій 2024».

Міжнародне інноваційне шоу «Inova» – виставка винаходів, яка проходить з 1971 року у місті Загреб (Хорватія) тривала з 16 по 19 жовтня. Це шоу винаходів та інновацій – один з найдавніших наукових заходів, який щороку об’єднує винахідників з Європи, Азії, Океанії, Африки, Північної та Південної Америки.

Цього року до виставки долучилося близько 500 учасників з 20 країн світу. Українську делегацію представив 31 учасник. Золото в скарбничку команди України здобула ліцеїстка 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ КПІ Софія Столяр.

Раніше повідомлялося, що українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій World Press Photo 2024 року. В європейському регіоні відзначили світлини фотографки Юлії Кочетової, а також фотографії з України від Йоганни-Марії Фріц, присвячені зруйнованій росіянами Каховській дамбі.