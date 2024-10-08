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Названо лауреатів Нобелівської премії-2024 з фізики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Названо лауреатів Нобелівської премії-2024 з фізики
Джон Хопфілд (ліворуч) та Джеффрі Хінтон
фото: Facebook/Nobel Prize

Відкриття Хопфілда та Хінтона заклали фундамент для розвитку сучасних технологій штучного інтелекту

Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики 2024 року. Нагороду отримали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за фундаментальні відкриття у сфері машинного навчання та штучних нейронних мереж. Про це йдеться на сайті Фонду Нобеля.

Вчені використали інструменти фізики для розробки методів, які стали основою сучасного потужного машинного навчання. Джон Хопфілд створив асоціативну пам'ять, здатну зберігати та реконструювати зображення та інші типи патернів у даних. 

«Робота лауреатів вже принесла величезну користь. У фізиці ми використовуємо штучні нейронні мережі в широкому спектрі областей, таких як розробка нових матеріалів зі специфічними властивостями», – заявила голова Нобелівського комітету з фізики Еллен Мунс.

Відкриття Хопфілда та Хінтона заклали фундамент для розвитку сучасних технологій штучного інтелекту, які знаходять застосування не лише у фізиці, але й у багатьох інших галузях науки та техніки.

Нобелівська премія – це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.

Як відомо, цьогоріч початок нобелівського тижня, коли оголошуватимуть лауреатів премії у галузях медицини, хімії, фізики, літератури, економіки й миру припадає на 7 жовтня.

Нагадаємо, у 2024 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.

До слова, президент України Володимир Зеленський номінований на Нобелівську премію миру у 2024 році.

Раніше 18 депутатів Верховної Ради України підписали колективний лист до Нобелівського комітету із закликом відхилити кандидатуру Рубена Варданяна як номінанта на здобуття Нобелівської премії миру у 2024 році. Зокрема, у 2019 році 22 депутати Європарламенту ініціювали внесення Варданяна до санкційних списків, як «соратника Кремля». А у 2022 році, 46 членів Конгресу США внесли Варданяна в проєкт списку санкцій, поряд з кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.

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Теги: штучний інтелект Нобелівська премія вчені

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Наука та освіта

Названо лауреатів Нобелівської премії-2024 з фізики
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