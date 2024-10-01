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Кияни отримають додаткові виплати з нагоди Дня захисників і захисниць

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кияни отримають додаткові виплати з нагоди Дня захисників і захисниць
фото: glavcom.ua

Одноразову допомогу отримають 59 тис. киян

До Дня захисників та захисниць сьогодні кияни зможуть отримати додаткові виплати. Про це повідомив директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслан Світлий в ефірі «Київ 24».

Це одноразова допомога, кошти отримають 59 тис. киян.

«Це кияни з 1, 2, 3 групою інвалідності, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. А також члени родин загиблих киян», – зазначив Світлий.

Раніше повідомлялося, що кияни із інвалідністю внаслідок війни та участі в Революції Гідності, а також та члени родин окремих категорій мешканців отримають одноразові виплати з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Виплати також передбачені і для зареєстрованих у столиці внутрішньо переміщених осіб із відповідним статусом. Як зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, матеріальну допомогу в розмірі від 1 200 до 2 500 грн отримають майже 59 тис. мешканців столиці.

Загальна сума виплат складе майже 78,5 млн грн. Кошти автоматично перерахують тим, хто перебуває на обліку в органах соцзахисту населення столиці або Головному управлінні Пенсійного фонду України в Києві та фактично проживає у столиці.

 

Теги: незалежність кияни гроші гуманітарна допомога

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