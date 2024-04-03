Українська фотографка та світлина з Каховської ГЕС – серед переможців World Press Photo 2024

Переможців обрали з понад 61 000 заявок, ці фотографії свідчать про події, що вплинули на формування світу минулого року

Експерти оголосили переможців конкурсу World Press Photo 2024 року. В європейському регіоні відзначили світлини фотографки Юлії Кочетової, а також фотографії з України від Йоганни-Марії Фріц, присвячені зруйнованій росіянами Каховській дамбі.

Список опублікували 3 квітня.

Організатори конкурсу зауважують, що переможців обрали з понад 61 000 заявок, і ці роботи є «потужними, сміливими та відважними прикладами фотожурналістики й документальної фотографії з усього світу, які свідчать про події, що вплинули на формування світу минулого року«.

Проєкт Кочетової має назву War Is Personal («Війна – це особисте»).

«На тлі десятків тисяч жертв серед цивільного населення та військових і фактичної патовj] ситуації, що триває вже кілька місяців, на горизонті не видно жодних ознак миру в російській війні в Україні. У той час як ЗМІ інформують свою аудиторію статистикою та картами, а міжнародна увага прикута до іншого, фотографка створила сайт, який поєднує фотожурналістику з особистим документальним стилем щоденника, щоб показати світові, як це — жити з війною як повсякденною реальністю».

На сайті зазначено, що проєкт поєднує світлини з поезією, аудіокліпами та музикою.

Робота Юлії Кочетової War Is Personal. Скриншот із сайту World Press Photo Contest 2024

«Боляче, але вдячна. За всіх, хто дозволили мені розповісти свої історії. За всіх, хто обіймали мене в темні часи і не давали впасти. За всіх, кого я втратила. За всіх, кого я знайшла завдяки цій війні. За всіх українських бійців, які з 2014 року продовжують захищати мене і весь світ від російського вторгнення», — написала Кочетова в Instagram.

Журі у своєму коментарі зазначають, що ці «емоційні зображення« виділяються серед багатьох робіт про російське вторгнення в Україну, тому вони відзначили інсайдерську перспективу цієї історії та співпрацю з українським ілюстратором (Олександр Комяхов) і диджейкою (Дар'я Коломієць).

Юлія Кочетова — українська фотожурналістка та режисерка-документалістка. У своїй роботі зосереджується на методі оповіді з перших вуст, досліджує теми покоління війни, посттравматичного стресового розладу та фемінізму. У 2023 році Кочетова стала лауреаткою премії «Еммі« за висвітлення новин.

Також журі відзначило світлину Йоганни-Марії Фріц — «Каховська дамба: Повінь у зоні бойових дій» (Kakhovka Dam: Flood on a War Zone).

На сайті конкурсу зауважено, що вибухи пошкодили стіну контрольованої Росією Каховської дамби, що спричинило масштабні повені в Херсоні, а також затопило в близько 17 500 будинків. А Україна згодом почала готувати справу про екоцид проти Росії для Міжнародного кримінального суду.

«Підхід фотографа розкриває людський вплив мілітаризації на довкілля», — йдеться у описі.

На думку журі, проєкт спонукає глядачів замислитися над питаннями використання ландшафту в цілях озброєння та техногенних катастроф, а також привертає увагу до війни в Україні.

Kakhovka Dam: Flood on a War Zone фото із сайту World Press Photo Contest 2024

Як повідомлялося, російська фотографка і продюсерка Марія Гельман увійшла до складу журі престижного міжнародного конкурсу фотожурналістики World Press Photo-2024. Про це у своєму Facebook повідомив український фотограф і військовий ЗСУ Валентин Кузан.

Він зазначив, що сама Гельман виступає проти війни, розвʼязаної Росією в Україні, втім у нього є гостре питання до організаторів конкурсу: «Чуваки, а ви не подумали, як російська фотографиня має оцінювати у тому числі знімки з війни в Україні, наскільки це коректно взагалі, і зокрема — коли йдеться про світлини українських авторів?».

Валентин Кузан також зауважив, що має питання і до Марії Гельман. Він не розуміє, як вона уявляє оцінювання українських світлин, адже участі у висвітленні жахів цієї війни вона, за його словами, не брала.

Згодом, Українська Асоціація професійних фотографів виступила з офіційною заявою щодо цієї ситуації.

«Українська Асоціація професійних фотографів звертається до керівництва конкурсу із наполегливою вимогою змінити склад журі та виключити з його числа представницю Російської Федерації. УАПФ вважає участь Гельман не логічною, та такою, що може вплинути на об’єктивність у прийнятті рішень під час оцінювання робіт учасників. Крім того, з 2014 року триває неспровокована, загарбницька, жорстока та несправедлива війна Росії проти України і ми вважаємо, що участь представниці Російської Федерації Марії Гельман викликає масу етичних питань», – опублікували на сайті УАПФ.

Фотоконкурс World Press Photo – безкоштовна і відкрита подія для всіх професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики або документальної фотографії. Переможців визначають щорічно спочатку на регіональному, а потім на глобальному рівні.