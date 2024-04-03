Українська фотографка та світлина з Каховської ГЕС – серед переможців World Press Photo 2024
Переможців обрали з понад 61 000 заявок, ці фотографії свідчать про події, що вплинули на формування світу минулого року
Експерти оголосили переможців конкурсу World Press Photo 2024 року. В європейському регіоні відзначили світлини фотографки Юлії Кочетової, а також фотографії з України від Йоганни-Марії Фріц, присвячені зруйнованій росіянами Каховській дамбі.
Список опублікували 3 квітня.
Організатори конкурсу зауважують, що переможців обрали з понад 61 000 заявок, і ці роботи є «потужними, сміливими та відважними прикладами фотожурналістики й документальної фотографії з усього світу, які свідчать про події, що вплинули на формування світу минулого року«.
Проєкт Кочетової має назву War Is Personal («Війна – це особисте»).
«На тлі десятків тисяч жертв серед цивільного населення та військових і фактичної патовj] ситуації, що триває вже кілька місяців, на горизонті не видно жодних ознак миру в російській війні в Україні. У той час як ЗМІ інформують свою аудиторію статистикою та картами, а міжнародна увага прикута до іншого, фотографка створила сайт, який поєднує фотожурналістику з особистим документальним стилем щоденника, щоб показати світові, як це — жити з війною як повсякденною реальністю».
На сайті зазначено, що проєкт поєднує світлини з поезією, аудіокліпами та музикою.
«Боляче, але вдячна. За всіх, хто дозволили мені розповісти свої історії. За всіх, хто обіймали мене в темні часи і не давали впасти. За всіх, кого я втратила. За всіх, кого я знайшла завдяки цій війні. За всіх українських бійців, які з 2014 року продовжують захищати мене і весь світ від російського вторгнення», — написала Кочетова в Instagram.
Журі у своєму коментарі зазначають, що ці «емоційні зображення« виділяються серед багатьох робіт про російське вторгнення в Україну, тому вони відзначили інсайдерську перспективу цієї історії та співпрацю з українським ілюстратором (Олександр Комяхов) і диджейкою (Дар'я Коломієць).
Юлія Кочетова — українська фотожурналістка та режисерка-документалістка. У своїй роботі зосереджується на методі оповіді з перших вуст, досліджує теми покоління війни, посттравматичного стресового розладу та фемінізму. У 2023 році Кочетова стала лауреаткою премії «Еммі« за висвітлення новин.
Також журі відзначило світлину Йоганни-Марії Фріц — «Каховська дамба: Повінь у зоні бойових дій» (Kakhovka Dam: Flood on a War Zone).
На сайті конкурсу зауважено, що вибухи пошкодили стіну контрольованої Росією Каховської дамби, що спричинило масштабні повені в Херсоні, а також затопило в близько 17 500 будинків. А Україна згодом почала готувати справу про екоцид проти Росії для Міжнародного кримінального суду.
«Підхід фотографа розкриває людський вплив мілітаризації на довкілля», — йдеться у описі.
На думку журі, проєкт спонукає глядачів замислитися над питаннями використання ландшафту в цілях озброєння та техногенних катастроф, а також привертає увагу до війни в Україні.
Як повідомлялося, російська фотографка і продюсерка Марія Гельман увійшла до складу журі престижного міжнародного конкурсу фотожурналістики World Press Photo-2024. Про це у своєму Facebook повідомив український фотограф і військовий ЗСУ Валентин Кузан.
Він зазначив, що сама Гельман виступає проти війни, розвʼязаної Росією в Україні, втім у нього є гостре питання до організаторів конкурсу: «Чуваки, а ви не подумали, як російська фотографиня має оцінювати у тому числі знімки з війни в Україні, наскільки це коректно взагалі, і зокрема — коли йдеться про світлини українських авторів?».
Валентин Кузан також зауважив, що має питання і до Марії Гельман. Він не розуміє, як вона уявляє оцінювання українських світлин, адже участі у висвітленні жахів цієї війни вона, за його словами, не брала.
Згодом, Українська Асоціація професійних фотографів виступила з офіційною заявою щодо цієї ситуації.
«Українська Асоціація професійних фотографів звертається до керівництва конкурсу із наполегливою вимогою змінити склад журі та виключити з його числа представницю Російської Федерації. УАПФ вважає участь Гельман не логічною, та такою, що може вплинути на об’єктивність у прийнятті рішень під час оцінювання робіт учасників. Крім того, з 2014 року триває неспровокована, загарбницька, жорстока та несправедлива війна Росії проти України і ми вважаємо, що участь представниці Російської Федерації Марії Гельман викликає масу етичних питань», – опублікували на сайті УАПФ.
Фотоконкурс World Press Photo – безкоштовна і відкрита подія для всіх професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики або документальної фотографії. Переможців визначають щорічно спочатку на регіональному, а потім на глобальному рівні.
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