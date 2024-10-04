Samsung запускає масове виробництво чипів пам’яті для комп’ютерів зі штучним інтелектом

Накопичувач пропонує до 4 ТБ дискового простору, підвищену на 50% енергоефективність та швидкість послідовного читання до 14 500 МБ/с

Samsung планує розширити свої передові пропозиції SSD для світових виробників ПК

Компанія Samsung Electronics оголосила в п’ятницю, що почала масове виробництво свого останнього провідного в галузі твердотільного накопичувача (SSD), оптимального для використання в потужних персональних комп’ютерах зі штучним інтелектом. Про це пише Yonhap.

Samsung заявив, що твердотільний накопичувач PM9E1, який може похвалитися найвищою в галузі продуктивністю та найбільшою ємністю, побудований на власному 5-нанометровому контролері та технології V-NAND восьмого покоління.

За словами компанії, PM9E1 забезпечить потужну продуктивність і підвищену енергоефективність, що робить його оптимальним рішенням для комп’ютерів зі штучним інтелектом. Порівняно з попередником усі ключові атрибути покращено.

За раніше оприлюдненими даними компанії, PM9E1 пропонує до 4 ТБ дискового простору, підвищену на 50% енергоефективність та швидкість послідовного читання до 14 500 МБ/с, що забезпечує потужну продуктивність і робить його найкращим рішенням для комп’ютерів із штучним інтелектом.

Починаючи з PM9E1, Samsung планує розширити свої передові пропозиції SSD для світових виробників ПК і планує в майбутньому випустити споживчі продукти на основі продукту, щоб зміцнити своє лідерство на ринку.

«Наш PM9E1, інтегрований з 5-нанометровим контролером, забезпечує найкращу в галузі енергоефективність і максимальну продуктивність, підтверджену нашими ключовими партнерами», — сказав Бае Йонг Чеол, виконавчий віце-президент Samsung з планування продуктів пам’яті.

Нагадаємо, генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман вважає, що в найближчі кілька тисяч днів людство зіткнеться з появою надінтелекту.На його думку, це призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери «загального процвітання».

До слова, штучний інтелект згенерував найбільш оригінальні версії смерті російського диктатора Володимира Путіна.Відео, на якому глава Кремля помирає незвичними способами, було створено за допомогою веб-платформи Pika labs, яка довзоляє генерувати та редагувати зображення за допомогою текстових запитів.