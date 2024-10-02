Андрію Данилку – 51. Біографія, архівні світлини та цікаві факти про артиста

Образ Вєрки Сердючки, який придумав і втілив у життя Данилко, можна назвати легендарним в українському шоу-бізнесі

Сьогодні, 2 жовтня, день народження святкує народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Верка Сердючка. Йому виповнилося 51 рік.

Народився майбутній артист 2 жовтня 1973 року у Полтаві у малозабезпеченій родині. Батько Михайло Семенович Данилко працював водієм. Чоловік рано пішов із життя через рак. Тоді Андрію було лише сім років. До сім’ї довелося займатися мамі артиста. Світлана Іванівна Волкова працювала у 2-3 зміни на заводі, щоб забезпечити родину.

Андрій Данилко в дитинстві фото з відкритих джерел

Навчався Данилко у місцевій загальноосвітній школі №27, дп брав активну участь у творчій самодіяльності і відвідував художню школу. Був капітаном шкільної команди КВК та виступав ще школярем за команду КВК ПТУ. Крім того, щорічно виступав на сцені в літньому дитячому таборі та займався у театральній студії.

Юний Андрій Данилко фото з відкритих джерел

Після закінчення школи у 1991 році Андрій Данилко вступив до полтавського професійно-технічного училища. Саме тут майбутній артист вперше представив публіці своє альтер-его – Вєрку Сердючку.

Вєрка Сердючка з сценічною «мамою» фото з відкритих джерел

Так, 1 квітня 1993 року на полтавській «Гуморині» Андрій виступив із двома мініатюрами – «Їдальня» та «Провідниця». Тоді ще студент ПТУ вийшов на сцену в образі жінки з яскравою зіркою на голові та з вражаючими формами. Нестриманий персонаж, який володіє сарказмом і гумором, відразу ж сподобався глядачам і суддям. Данилко отримав друге місце за свою творчість. А вже наступного року взяв Гран-прі фестивалю. Після цього настав успішний період у житті молодого хлопця. Його почали запрошувати на телевізійні шоу, зніматися у рекламі та виступати на концертах.

Андрій почав співпрацювати з продюсером Юрієм Нікітіним і через рік випустив пісню «Просто вера». З листопада 1997 року – в образі провідниці Вєрки Сердючки вів програму «СВ-шоу», потім випустив два музичні відеокліпи на пісні «Потроху» та «Контролер». Також Вєрка Сердючка знялася у багатьох мюзиклах, які піднімали народний настрій під час новорічних свят. Серед них: «За двома зайцями», «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «Снігова королева» та ін.

скриншот із мюзиклу «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»

2007 року Андрій Данилко у своєму сценічному образі вирушив підкорювати пісенний конкурс «Євробачення». Виступивши з піснею «Dancing Lasha Tumbai», артист посів друге місце і тим самим став сенсацією для європейської публіки.

До слова, британське видання The Guardian навіть назвало номер Сердючки «найкращою піснею, яка не виграла Євробачення».

У 2016 році Андрій Данилко став суддею популярного телевізійного проекту «Х-Фактор» на СТБ фото: СТБ

Напередодні свого 50-річчя Андрій Данилко об’їздив чимало міст Європи і США з концертами на підтримку України. Обидва тури – європейський та північноамериканський – минули з солдаутами та зібрали тисячі українських прихильників, що наразі розкидані по всьому світу.

Особисте життя артист усіляко приховує. Відомо лише, що Андрій Данилко не одружений. Образ, який придумав і втілив у життя Данилко, можна назвати легендарним. У Вєрки Сердючки найбільша кількість двійників у всьому світі серед всіх артистів пострадянського простору і не тільки.

Нагадаємо, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Як відомо, 17 травня, в столичному Osocor Residence відбувся масштабний концерт Андрія Данилка в амплуа Вєрки Сердючки. Артист заспівав і свої старі хіти – російською мовою. Благодійний концерт став скандальним та неоднозначним. Телеведуча Анна Тульєва, яка була на концерті, поїхала з друзями додому, бо вони не захотіли слухати російськомовні пісні.