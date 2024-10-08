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Скарги на діяльність асфальтобетонного заводу «АБЗ-1»: столична влада звернулася до поліції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Скарги на діяльність асфальтобетонного заводу «АБЗ-1»: столична влада звернулася до поліції
Кияни скаржаться на те, що підприємство продовжує роботу попри видане розпорядження щодо зупинення дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
фото ілюстративне

Мешканці Святошинського та Солом’янського районів скаржаться на сморід, який спричинений діяльністю асфальтобетонного заводу «АБЗ-1»

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити заходів реагування щодо діяльності ТОВ «АБЗ-1», дозвіл на викиди забруднюючих речовин якого був зупинений. Про це повідомив директор Департаменту Олександр Возний.

«Ми продовжуємо отримувати скарги від мешканців Святошинського та Солом’янського районів про сморід, який, як стверджують громадяни, спричинений діяльністю асфальтобетонного заводу «АБЗ-1». Кияни скаржаться на те, що підприємство продовжує роботу попри видане розпорядження щодо зупинення дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У відповідь на звернення громадян Департамент направив офіційні листи до правоохоронних органів з проханням належного реагування», – зазначив Олександр Возний.

За його словами, звернення адресували Головному управлінню Національної поліції у місті Києві, Київській міській прокуратурі, Державній екологічній інспекції Столичного округу.

«Наголошую, що згідно з чинним законодавством, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарні джерела можуть здійснювати тільки після отримання відповідного дозволу. Станом на сьогодні, після видання Державною екологічною інспекцією Столичного округу припису, від ТОВ «АБЗ-1» документи на отримання такого дозволу до Департаменту не надходили», – підкреслив він.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА нагадує, що у липні цього року контролюючі органи здійснили перевірку діяльності підприємства, під час якої зафіксували порушення. Зокрема, виявили джерела утворення забруднюючих речовин, які не були включені до чинного дозволу. Після цього Державна екологічна інспекція Столичного округу видала відповідний припис, на основі якого було прийняте розпорядження про зупинення дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

За порушення вимог природоохоронного законодавства, а саме в частині здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 164 «Порушення порядку провадження господарської діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, мешканці Південної Борщагівки потерпають від діяльності підприємств, які труять їх своїми викидами, та вимагають від міської влади зупинити екоцид. У петиції №13177 на сайті електронних звернень Київради йдеться, що до таких підприємств належать Асфальтобетонний завод ( АБЗ – 1), Полімін та інші. 

Теги: завод кияни повітря влада інспекція екологія

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