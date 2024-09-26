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У Британії опублікують статтю, написану штучним інтелектом від імені мертвої людини

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Британії опублікують статтю, написану штучним інтелектом від імені мертвої людини
Мистецтвознавець і арткритик Браян Сьюелл
з відкритих джерел

Статтю, написану ШІ від імені критика Браяна Сьюелла, надрукують щоб «спровокувати дискусію»

У London Standard з'явиться рецензія мистецтвознавця і арткритика Браяна Сьюелла, який помер 2015 року. Видання повідомило, що текст напише штучний інтелект (ШІ), щоб «спровокувати дискусію» про ШІ та журналістику, повідомляє Суспільне.

Лондонська газета опублікує одноразову рецензію критика, який помер 9 років тому. Про що саме буде стаття – поки невідомо, але тимчасовий виконавчий директор Пол Канарек заявив, що цей випуск міститиме багато матеріалів про ШІ та роль Лондона як центру цієї технології.

«The London Standard – це сміливе і революційне нове видання. Тут буде експериментальний огляд ШІ від нашого легендарного критика Браяна Сьюелла, і його сім'я в захваті», – зазначив він у коментарі The Guardian.

У виданні не розповіли, як саме технологія відтворить стиль критика, але чатбот, ймовірно, можна запрограмувати на створення робіт у стилі різних авторів.

Відтворення стилю іншої людини за допомогою ШІ може мати юридичні та моральні ризики, але Канарек зауважив, що стаття Сьюелла була схвалена спадкоємцями критика.

Він також додав, що текст буде «одноразовим і має на меті спровокувати дискусію про ШІ та журналістику».

Використання штучного інтелекту викликало здивування, оскільки тільки у 2014 році Standard скоротив близько 150 працівників, зокрема 70 редакторів.

Браян Сьюелл, британський критик, помер у 2015 році у віці 84 років. Він пропрацював у Standard понад 30 років і був відомий гострими критичними статтями.

Автор отримав численні нагороди за свої тексти, серед яких «Критик року» (1988), «Журналіст року в галузі мистецтва» (1994), Hawthornden Prize за художню критику (1995) та «Премію іноземної преси (мистецтво)» у 2000 році. У квітні 2003 року він був нагороджений премією Орвелла за свою колонку у виданні.

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Теги: технології журналіст штучний інтелект

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